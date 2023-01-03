挪威電動車占新車銷量8成 特斯拉續居冠

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（中央社奧斯陸2日綜合外電報導）挪威2022年售出的新車中有8成為電動車，其中以特斯拉（Tesla）最多。不過，業內人士認為，新稅賦政策恐阻礙挪威達成2025年成為首個停售汽、柴油車國家的目標。

路透社報導，根據挪威新車領牌數統計，美國富豪馬斯克（Elon Musk）創辦的電動車大廠特斯拉（Tesla），已連2年在挪威拿下汽車銷量冠軍，市占率達12.2%，領先德國福斯（Volkswagen）的11.6%。

中國雖是迄今全球最大的汽車市場，但擁有550萬居民的挪威受惠於豐厚的補助政策，躍升全球電動車比例最高的國家，也成為汽車製造商推出新車款的測試市場。

挪威道路交通資訊委員會（OFV）表示，純電動車（BEV）占所有新車銷量的比例，從2021年的65%攀升至2022年的79.3%，遠高於10年前的2.9%。

為了達到停賣汽柴油車的目標，目前產油國挪威已不再比照內燃機汽車向電池電動車收稅，但財政部表示，儘管免稅有助減少排碳，卻令國家減少394億挪威克朗（新台幣1227億元）稅收，挪威政府正研議限制電動車的福利。

代表車主權益的挪威汽車聯盟（Norwegian Automobile Federation）發言人布萊德蘭（Thor Egil Braadland）表示，「我們擔心電動車銷量會下降，因為政府提議根據重量課徵新稅」，原因在於電動車引擎系統重量比燃油引擎重。

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布萊德蘭說，政府也沒有充分解決電動車車主面臨的主要實務面問題，包括充電站、充電付費問題等等，「在挪威，你需要10到15個應用程式才能準備好成為一名電動車車主，我們知道許多人因此延後購入電動車」。

不過，挪威交通部國務秘書瓦沙拉（Johan Vasara）仍為電動車稅收政策辯護。他說，「電動車已成為挪威人生活的新常態，這代表我們必須審視社會資金的使用方式」，像是把重點措施放在重型貨車等其他運輸領域。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1120103