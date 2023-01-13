TikTok線上追蹤資料有缺陷 法國重罰近1.7億
2023/1/13 09:17（1/13 09:35 更新）
法國對短影音分享平台TikTok處以500萬歐元（約新台幣1億6650萬元）罰款，原因是此平台在處理線上追蹤資料的cookie檔案出現缺陷。（路透社）
（中央社巴黎12日綜合外電報導）法國今天對短影音分享平台TikTok處以500萬歐元（約新台幣1億6650萬元）罰款，原因是此平台在處理線上追蹤資料的cookie檔案出現缺陷，TikTok說現在這問題已解決。
法國資料監管單位「資訊與自由全國委員會」（CNIL）表示，這項調查僅涉及網站tiktok.com，而未對用量更高的智慧手機應用程式（App）做調查。
CNIL發現，對於tiktok.com用戶來說，拒絕線上追蹤器追蹤並不如接受那般容易。當局還發現，網上用戶並未獲充分告知TikTok公司使用cookie的政策。
中國網路科技公司字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok發言人說：「這些問題與我們過去做法有關，而問題在去年已經解決，包括可以更容易地拒絕非必要的cookie，並提供說明某些cookie用途的額外資訊。」
這名發言人表示：「CNIL本身強調我們在調查過程中的配合，而用戶隱私仍然是TikTok的首要任務。」
根據歐盟規定，網站必須明確徵得網路用戶的同意才能使用cookie，必須讓用戶更易於拒絕使用cookies，即用戶瀏覽網站時，從網站伺服器發出並儲存於電腦硬碟內的小檔案。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120113
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