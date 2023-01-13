TikTok線上追蹤資料有缺陷 法國重罰近1.7億

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法國對短影音分享平台TikTok處以500萬歐元（約新台幣1億6650萬元）罰款，原因是此平台在處理線上追蹤資料的cookie檔案出現缺陷。（路透社）

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（中央社巴黎12日綜合外電報導）法國今天對短影音分享平台TikTok處以500萬歐元（約新台幣1億6650萬元）罰款，原因是此平台在處理線上追蹤資料的cookie檔案出現缺陷，TikTok說現在這問題已解決。

法國資料監管單位「資訊與自由全國委員會」（CNIL）表示，這項調查僅涉及網站tiktok.com，而未對用量更高的智慧手機應用程式（App）做調查。

CNIL發現，對於tiktok.com用戶來說，拒絕線上追蹤器追蹤並不如接受那般容易。當局還發現，網上用戶並未獲充分告知TikTok公司使用cookie的政策。

中國網路科技公司字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok發言人說：「這些問題與我們過去做法有關，而問題在去年已經解決，包括可以更容易地拒絕非必要的cookie，並提供說明某些cookie用途的額外資訊。」

這名發言人表示：「CNIL本身強調我們在調查過程中的配合，而用戶隱私仍然是TikTok的首要任務。」

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