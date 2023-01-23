過年親近山林通訊無礙 數位部公開山區通訊熱點

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（中央社記者江明晏台北23日電）許多民眾趁著春節連假親山走春，數位發展部成立後接棒持續執行前瞻基礎建設，以Open Data方式公開山區訊號改善點位資訊共116處，民眾爬山時可利用各通訊熱點聯繫報平安。

配合國家開放山林政策，數位部成立後，接續執行前瞻基礎建設「改善山區行動通訊品質計畫」，自民國109年起至111年期間，大幅改善完成93處林務局所提的重點山屋、步道與山難熱點的行動通信訊號涵蓋，其中包含「翠峰山屋」、「中霸山屋」、「九九山莊」、「嘉明湖山屋」、「向陽山屋」、「天池山莊」與「檜谷山莊」等地點。

此外，數位部111年新建完成「台中七卡山莊」、「屏東笠頂山」、「屏東里龍山」及「嘉義水漾森林」等4處偏遠地區基地台，皆位於山友登山常經過的路徑，其中後3處於111年底經由山友及民眾的現場實測，均對基地台完成後通訊品質大幅改善的情況十分有感；數位部並於111年累計達成87個法定偏遠地區均已建置5G基地台的目標。

針對喜愛登山活動的廣大山友及民眾，數位部在今年春節連假前以「政府資料開放」（Open Data）方式公開山區訊號改善點位資訊（通訊涵蓋較佳點位，非基地台實際座標）共116處，包括林務局所轄自然保護區、國土保安區、森林育樂區、林木經營區，及營建署所轄國家公園等地區，提供民間免費運用，民眾可直接於政府資料開放平台網站下載（https://data.gov.tw/dataset/160533）。

數位部補充，期望資料的釋出能拋磚引玉，藉此結合民間的能量，公私協力創造更多不同的加值應用，例如結合離線地圖、提供緊急救援所需點位資訊及進行安全回報等用途，以提升親近山林的便利與安全。

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數位部提醒，山區行動通信易受地形影響，訊號較為不穩，呼籲民眾登山時務必記得，112為全球行動通信系統預設的緊急救難號碼，無論手機有沒有安裝SIM卡，在手機有收訊訊號時，均可撥打112。

只要在行動通信涵蓋的區域有任一行動通信業者基地台收到手機撥打的112通話，即會啟動撥通程序，聽取語音導引後再按0轉接至110（報案）、按9轉接至119（救援）；若遲未按0或按9，數秒後會隨機轉接至110或119。（編輯：楊蘭軒）1120123