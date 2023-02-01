中研院台電簽署MOU 應用去碳燃氫推進零碳電力

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中央研究院與台灣電力公司1日分別由院長廖俊智（左3）、代理董事長曾文生（右3）代表，簽署減碳及綠能技術發展應用合作備忘錄，雙方將攜手推進減碳及綠能技術，首推「去碳燃氫」的應用。（中研院提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月1日

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）中研院今天透過新聞稿表示，與台灣電力股份有限公司簽署減碳及綠能技術發展應用合作備忘錄，將合作推進減碳及綠能技術，並首推「去碳燃氫」應用，以加速零碳電力進程。

為促進台灣落實2050淨零排放的目標，中央研究院發布新聞訊息指出，今天與台電簽署減碳及綠能合作備忘錄（MOU），並首推「去碳燃氫」應用。

中研院長廖俊智表示，因應2050淨零排放的國家目標，中研院於去年11月發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，具體建議「創造足夠的零碳電力」是台灣淨零科技推動策略的重中之重，因此也迅速開展5大創新淨零科技的研析，包含去碳燃氫、地熱、海洋能、高效太陽能電池及生質碳匯。

廖俊智指出，這次與台電的首要合作項目正是建議書中首推的「去碳燃氫」發電應用，希望透過研發端連結應用端，加速技術落地實踐，幫助台灣儘速提升零碳電力的占比。

台電代理董事長曾文生表示，在台灣邁向淨零排放目標的路徑上，台電必須扮演關鍵角色，除了積極推動再生能源，藉此逐步調整供電結構之外，如何將相對穩定的化石燃料發電去碳化是一大技術研發課題，也是台電要積極面對的挑戰。

曾文生說，很高興中研院發展「去碳燃氫」技術已有初步進展，台電多年來整合電廠系統累積的經驗，是「去碳燃氫」技術得以落地實用的最佳助力，將共同努力，讓這個重要技術大幅縮短開發時程。

中研院表示，零碳電力創新科技需要即時投入研發與及時落地實踐，中研院與台電將密集啟動人員交流及技術資訊交換。首先啟動「去碳燃氫」技術應用於天然氣混氫，甚至是將來的全氫發電；未來也將陸續在地熱發電、海洋能發電等綠能技術進行交流與分享。（編輯：張雅淨）1120201