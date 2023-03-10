IDC：VR裝置去年出貨逆轉走衰 年減逾20%

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（中央社記者江明晏台北10日電）根據IDC研究報告指出，2022年全球AR/VR頭戴式裝置成長率出現逆轉，出貨量年減20.9%，僅有880萬台；其中，臉書Meta公司市占接近80%，依序與ByteDance、DPVR、HTC和iQIYI占據前5業者。

根據IDC研究顯示，2022年全球AR/VR頭戴式裝置的貨量出現逆轉，年減20.9%，僅有880萬台，有鑑於市場上供應商數量有限，宏觀經濟環境充滿挑戰，以及缺乏消費者的大規模採用，衰退並不能算是意料之外。

IDC分析，相對於2021年，因為Meta的Quest 2以及坐困家中消費者的娛樂消費強力推動市場；隨著Quest 2接近兩週年以及全球經濟的開放，消費者和企業花費出現轉移，導致2022年AR/VR頭戴式裝置出貨量下滑。

觀察市占表現，IDC表示，整個市場仍由Meta公司領導，市占接近80%，排名第2的是ByteDance（Pico），市占率為10%，因為該公司繼續加強其產品組合，並瞄準Meta明顯缺席的市場或不太知名的品牌。

3到5名由DPVR、HTC和iQIYI占據。另一家值得注意的廠商是Nreal，雖然它只在AR/VR頭戴裝置中搶下市占第6位，但在2022年以接近10萬台出貨量占據AR頭戴裝置市場第1名。

IDC行動和消費設備研究經理烏布拉尼（Jitesh Ubrani）表示，當Meta和ByteDance在VR領域展開對決時，Nreal已能夠通過吸引行動遊戲玩家慢慢擴大其影響力。儘管AR和VR還處於早期階段，但Meta已經能夠透過各種第一和第三方內容為自己建立一條護城河，這也是Sony和Apple可能在未來競爭之處，長遠來看，也會給ByteDance和Nreal等其他競爭對手帶來壓力。

IDC行動設備和AR/VR研究總監亞馬斯（Ramon T. Llamas）補充，另一個正慢慢獲得關注的領域是混合實境頭戴式裝置，可以在虛擬實境和擴增實境之間切換的設備，去年秋天Meta Quest Pro的發布和今年稍早HTC的XE Elite的發布，看好AR/VR頭戴裝置市場可能的創新，不難想像其他廠商也會跟進，且其可使用多種用途，例如入職指導到培訓協作的商業用戶可能會被吸引。（編輯：張均懋）1120310