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金門家扶待伸援手 捐2萬送精美紀念酒1瓶

2023/4/4 17:40
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（中央社金門4日電）受疫情影響，金門地區家扶工作推動相對困難，金門家扶中心委員們自掏腰包，拋磚引玉推出「成立55周年紀念酒」，限量200瓶。月底前協助金門家扶中心扶幼善舉2萬元以上就送1瓶。

金門家扶中心今天新聞稿表示，2020年起受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，離島的金門推動扶幼工作相對更困難，而弱勢兒童與家庭在這時更需要外界關懷與資源協助。但2022年全年度外界協助，更是這些年疫情期間獲得資源最少的一年。

依金門家扶數據，目前金門地區待扶助有220多個家庭、330多名弱勢兒童。新的一年配合金門家扶中心成立逾55年，在金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙號召下，扶幼委員會委員們自掏腰包，製作具金門特色的「金門家扶中心成立55周年」精美高粱紀念酒，贈送給所有對地區弱勢兒童付出關愛及照顧的每一個人。

楊肅謙表示，自4月份兒童月開始，只要是在本月份協助金門家扶中心扶幼善舉新台幣2萬元(含)以上，可獲贈紀念酒1瓶。這項拋轉引玉活動，活動只到月底。

另外，紀念酒由金門縣政府所屬的金門酒廠，由高粱蒸餾發酵釀造灌裝，全酒是58度600毫升；酒瓶由中華民國唯一官窯、金門縣陶瓷廠燒製。紀念酒限量200瓶、贈完為止。

金門家扶線上捐款https://donate.ccf.org.tw/34、郵政劃撥帳號：17457741，戶名「金門家扶中心」。有任何需要金門家扶中心服務，可來電082-326139由家扶工作人員提供協助。（編輯：孫承武）1120404

#金門縣
#楊肅謙
#金門家扶中心
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