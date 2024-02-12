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尋求產業脫碳 智利赴歐洲尋找綠氫投資

2024/2/12 21:28
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（中央社巴黎12日綜合外電報導）智利正在歐洲尋找太陽能、風能和綠氫技術的投資者，以期實現銅礦和其他仰賴化石燃料的產業成功脫碳。

H2Chile執行長庫爾卡（Marcos Kulka）前往歐洲，說明在智利與歐盟貿易投資協議重新談判期間，智利當局的能源戰略。H2Chile是由102間上市和私營企業組成的氫能協會。

庫爾卡告訴法新社「鑑於自身擁有的資源」，智利可以在2040年底前實現碳中和，可以比巴黎氣候協定所設的全球淨零目標提前10年達標。

在本月巴黎舉行的國際氫能專業展（Hyvolution）上，庫爾卡表示，智利24%的減排量將來自氫氣及與氫能相關的領域。

氫氣消耗時僅釋放水蒸氣，被認為可用於鋼鐵、金屬、水泥和化學品等高污染重工業，以及航運和運輸。

但大規模生產氫氣是一項重大挑戰，因為成本仍高，且到目前為止還缺乏基礎設施。

國際能源總署（IEA）上月表示，2020年代全球各項使用再生能源生產氫氣的計畫中，只有7%預計將在2030年上線。

然而庫爾卡表示，智利「可成為世界上最便宜的氫氣生產國之一」。

智利計劃在2040年底前關閉燃煤電廠，以再生能源取代，這些能源將用於生產綠氫。

智利是全球最大的銅出口國，銅因可導電，是能源轉型的重要金屬。不過，開採銅礦的礦井也會排放大量溫室氣體，因為採礦運作仰賴化石燃料。

庫爾卡說，為減少銅的碳足跡，智利可以仰賴北部銅礦區附近的太陽能和南部的風能。

據他所稱，到2050年底前，智利需為其綠氫計畫投資600億美元。（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1130212

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