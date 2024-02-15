施振榮：AI是過去的夢 台灣要把握淨零碳排契機築新夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北15日電）過去一年，生成式AI成為全球科技市場的熱門顯學，但宏碁創辦人施振榮認為，這是已經發生、過去的夢，接下來自己要築新的夢，他希望台灣把握淨零碳排帶來的產業典範轉移，推動發展電動物流車和藍色未來船。

大年初六新春開工，宏碁董事長陳俊聖一早率領宏碁集團主管前往宏碁創辦人施振榮家中拜年。面對媒體追問AI掀起科技熱潮，只見施振榮對著陳俊聖說「過去的夢你們接棒，我要築新的夢。」

施振榮說，AI已經發生、算是過去的夢。面對這波AI熱潮，他認為AI當然是大趨勢，但背後的價值要跟上，他提醒，股市難免會有過度期待的成分在裡頭，希望不要像2000年的Internet（網際網路）一樣。

施振榮長期關注台灣永續發展及競爭力，他指出，過去台灣曾在全球半導體與個人電腦產業啟動典範轉移，在產業從垂直整合走向垂直分工的大趨勢下，讓今天台灣在全球產業供應鏈中扮演關鍵的角色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

值此全球推動淨零碳排的大趨勢，施振榮呼籲台灣要順勢造勢，借重科技島過去多年累積的基礎，不斷創新。施振榮透過其共同發起創辦的庫得科技，希望進軍電動物流車巿場，期盼以創新的商業模式啟動電動車的典範轉移。

此外，施振榮也與國際友人Gunter Pauli共同創辦保利馬公司，投入建造零碳排的藍色未來船，接下來有機會參與今年底的巴西G20高峰會，做為各國元首的水路交通接駁；2025年大阪世博會，也可能被拿來做為醫療船。（編輯：林淑媛）1130215