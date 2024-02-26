煉油廠轉型 北美企業改建廠房做再生柴油

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（中央社紐約25日綜合外電報導）Braya Renewable Fuels表示，他們將過去能日產13萬5000桶油的加拿大Come-by-Chance煉油廠改建完成，開始在這處廠房生產再生柴油。

路透社報導，總部位於美國達拉斯（Dallas）的私募股權公司Cresta Fund Management於2021年11月取得坐落加拿大紐芬蘭-拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）的Come-by-Chance煉油廠經營權，並更名為Braya。

此前，這座煉油廠已因COVID-19疫情關閉超過一年。

Braya表示，預計再生柴油最初產能為每日1萬8000桶，未來還計劃提高產能，並增加永續航空燃料生產，同時探索綠氫製造。

Braya發布聲明說：「廠內生產的再生柴油、永續航空燃料和綠氫將是化石燃料的有力替代品，並有效減少與重型運輸、航空和重工業等產業有關的碳排。這些產業被視為減碳難度很高。」

再生柴油的原料為動物脂肪、食物廢品和植物油，由於化學上與傳統柴油相同，再生柴油可以現有的煉油廠設備生產，但產出會較少。

Come-by-Chance最初曾試圖作為煉油廠出售，但與加拿大爾文石油（Irving Oil）的談判於2020年10月破裂，迫使經營者停止營運。

自COVID-19疫情導致燃料需求大幅減少，而脫碳壓力加大以來，許多北美煉油廠紛轉型生產再生柴油。

另隨投資人對美國煉油廠的興趣減弱，老舊廠房幾乎別無選擇，因此還會有更多煉油廠改造並轉型。

菲利普66公司（Phillips 66）旗下位於加州的羅迪歐（Rodeo）煉油廠預計將在下個月底完成改建，並開始生產再生燃料。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130226