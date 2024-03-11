友善氣候 德國化工廠研究以糖代石油生產苯胺

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（中央社德國列佛庫森10日綜合外電報導）隨化工產業力行減碳，德國聚合物大廠科思創（Covestro）正嘗試用糖取代石油作為基礎原料，生產重要化工原料苯胺。

苯胺是一種用於製造泡棉的化學品，泡棉廣泛運用於床墊、扶手椅和建築絕緣材料。此外苯胺也可供染料、醫藥、橡膠、樹脂、香料等的合成。

法新社報導，雖然這種以糖代替石油製作苯胺可能還要好幾年才能達量產規模，但在地球面臨嚴峻的氣候緊急情況之際，這項實驗標誌化學工業在削減碳排放方面邁出的一小步。

阿亨工業大學（RWTH Aachen University）的研究人員萊特納（Walter Leitner）表示，全球每日生產的1億桶原油中，有1/4直接進入化工業。阿亨工業大學參與這項苯胺計畫已有10年。

經過實驗室試驗後，前身為德國化工巨頭拜耳（Bayer）材料科學事業部的科思創，2023年底開始在西部城市列佛庫森（Leverkusen）的工廠進行試製。

科思創採用斯圖加特大學（University of Stuttgart）研究人員研發的製程，將糖經過化學處理來製成產品。

苯胺傳統上是從原油衍生產品石腦油（Naphtha）和苯（Benzene）獲得，但生產過程中會排放大量二氧化碳，二氧化碳正是造成暖化的主要的溫室氣體之一。

全球每年約生產600萬噸苯胺，其中約有100萬噸來自科思創；目前在列佛庫森這項試驗計畫，新製法的產量每天只能產出半噸。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130311