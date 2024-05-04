日本資料中心大增致電力需求攀升 挑戰政府脫碳目標

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本政府正努力在明年3月底前提出更新後的基本能源政策，但由於資料中心快速成長導致電力需求不斷增加，使得日本面臨與脫碳目標奮戰。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，雲端服務公司正忙著建造資料中心，來處理和儲存現代人高科技生活方式賴以運作的大量資訊，且人工智慧（AI）的發展也需要這項基礎設施支援。

但資料中心用電需求龐大。供電一方面用來進行運算，另方面用來保持硬體冷卻。

國際能源總署（IEA）1月預估，到了2026年，全球資料中心的電力需求可能達到2022年時的2倍多。日本智庫「電力中央研究所」則預估，到了2040年，日本資料中心的用電量將高達105TWh（太瓦時），是2021年時用電量20TWh的約5倍。

美國科技大廠如微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和甲骨文（Oracle）預期未來幾年將在日本投資數以十億計美元建設資料中心，其中大型中心主要位於東京和大阪，但在北海道等其他地區也正在興建。

專於資訊科技（IT）的市場研究機構「國際數據資訊」（IDC）日本分部預估，在日本的資料中心營運商今年投資額將較去年大增約50%，達到5000多億日元（約新台幣1055億元），且如此投資規模預期持續到2027年。

IDC指出，AI伺服器的部署愈來愈多，是資料中心運量增加的因素之一。而這種伺服器比普通伺服器更耗電。

日本正在思索潔淨能源如何滿足增加的電力需求。日本政府準備在明年3月底前發布更新版基本能源政策，預料將是日本首度提出至2040年的能源結構預測。

根據2021年日本提出的現行計畫，預估到了2030年左右，日本的電力需求將下降，拜努力節能之賜。

然而，日本政府若要實現其提出的減少溫室氣體排放承諾，也就是到了2030財政年度比2013財年減少46%，以及到了2050年達成淨零排放，發電的脫碳會是關鍵。

至2022年3月為止的12個月期間，日本的溫室氣體排放已較2013財年減少了23%；但每單位發電的二氧化碳排放量卻維持不變，顯示再生能源和其他潔淨能源的應用還不夠。

日本目前仍有73%的電力來自化石燃料，22%來自再生能源，6%來自核能。日本設定的2030年目標，是將對化石燃料的依賴降低到41%，將再生能源的比例提高到至少36%，核能的比例也增加到20%。

不過，日本想要擴大再生能源產量，卻一再受到地理因素、電網限制及官僚繁文縟節的阻礙。而要重啟核電廠也困難重重，因為2011年發生福島核電廠事故後，日本各核電廠所在地居民抗拒重啟。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130504