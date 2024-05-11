印尼碳貿協攜手黃金標準 加強碳市場認證兼容性

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（中央社雅加達10日綜合外電報導）自願性碳市場認證機構黃金標準（Gold Standard）與印尼碳貿易協會（IDCTA）成立一個聯合工作小組，目標是強化印尼碳市場規範和黃金標準的認證方法之間的兼容性。

報導碳相關產經消息的Carbon Herald新聞網指出，經由6日簽署備忘錄所成立的工作小組，將支持印尼減碳計畫發展。

黃金標準執行長瑪格麗特．金（Margaret Kim）說：「在印尼當地，採用黃金標準旗下碳權認證方法學的各相關專案，已對17項聯合國永續發展目標（SDGs）中的11項做出獲得驗證的貢獻，並擋下超過280萬公噸二氧化碳進入大氣。」

「透過這項合作，我們可以取得更多成果，將資金引向能發揮最大影響力的地方。」

印尼碳貿易協會主席瑞薩（Riza Suarga）說：「黃金標準在減緩氣候變遷方面一直發揮重要作用，帶頭訂定了市場需求標準和註冊等。」

「我有信心能透過這次合作促進夥伴關係，並全力支持印尼國家氣候變遷控制註冊系統（Indonesian National Registry System），以便印尼碳貿易協會成員在遵守國家法規的同時滿足全球市場期望，輕鬆進行交易。」

這個工作小組將立即上工，評估和促進黃金標準方法論及印尼的國家註冊系統、全國及獨立登記機構，乃至認證、監控和驗證程序間各方面的兼容性。

黃金標準的一些認證方法學，即將適用於印尼各項減碳專案裡一些與再生能源有關者。

透過這次合作，工作小組的目標是確保印尼碳市場和基礎建設的發展與國內和國際市場保持一致，為當地社區和政府帶來最大利益，並為碳權專案開發商提供明確的資訊。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130511