路透：SBTi內部報告揭露碳抵換大多無效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦12日綜合外電報導）為全球企業碳排把關的權威機構SBTi，日前因高層擬放寬碳抵換引發內部抨擊是為企業「漂綠」。如今SBTi一份內部報告又揭露目前大行其道的碳抵換，實則大多無效。

路透社稱他們掌握到的這份機密內部報告，恐不利尚處萌芽階段的自願性碳市場成長。儘管不乏像微軟、亞馬遜等大企業參與購買碳抵換額度，當前規模僅約20億美元的自願性碳市場仍屬小眾。

「科學基礎減量倡議目標」（SBTi）是全球第一個為企業設立淨零排放標準的減碳架構，目的是為促進企業與組織能配合達成巴黎協定的氣候目標，本身是個由聯合國支持的非營利機構。

SBTi的高層因宣布有意放寬門檻，打算在總結碳信用的研究之前先放行碳抵換額度使用，上月引發內部職員譁然，抨擊這是在為企業「大開漂綠巧門」；之後SBTi董事會發聲明澄清，強調尚未定案，任何決定也都會遵循「以證據為基礎」。

路透社表示這次他們所取得的SBTi內部機密報告此前尚未披露過，報告是基於對科學論文證據及利益相關團體在諮詢時所提意見的審查。

這份內部報告的研究結果尚待進一步分析，包括接受由來自世界各地氣候科學家組成的「科學顧問組」（Scientific Advisory Group）審查。若研究結果獲得背書，勢必成為SBTi董事會在各地推動碳抵換作為企業減碳計畫一環的重大障礙。

這份SBTi內部報告指出「高質量的實證經驗與觀察證據顯示，大部分碳信用額度無助達成減碳」列出碳信用額度未能帶來所標榜氣候效益的實例，包含舉出一篇科學論文，指迄未發現任何重要證據表明巴西亞馬遜雨林的各項碳權專案能減緩森林流失。

內部報告還指出，SBTi職員也審查一些證據，顯示一些專案售出的碳信用額度超出所能提供的數字，誇大所達成的減碳量。（譯者：陳亦偉）1130513