就等官方點頭 中企投產永續航空燃料蓄勢待發

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（中央社新加坡17日綜合外電報導）中國的生物燃料業已蓄勢待發，準備投入逾10億美元建造首批能將廢食用油製成航空燃料的工廠，以滿足國內需求和出口，就等北京當局核准生物燃料可用於飛機以促減排。

中國是世界第2大航空市場，約占全球噴射機燃料使用量的11%。業界高層告訴路透社，中國預計將於今年公布2030年永續航空燃料（SAF）使用政策，而這將刺激數十億美元的投資。

6個永續航空燃料投資者告訴路透社，君恒實業集團生物科技有限公司、浙江嘉澳環保科技股份有限公司和天舟生物質能源科技有限公司計劃在未來18個月內啟用工廠，年產超過100萬公噸永續航空燃料。

這個量約合中國目前航空燃料年度需求的2.5%。

企業高層表示一旦投產，這些專案將吸納廢食用油供應源作為原料；中國目前是世界最大的廢食用油（used cooking oil,UCO）出口國。

中國去年出口205萬公噸廢食用油再創新高，主要銷往美國和新加坡，並為芬蘭奈斯特石油公司（Neste）等生質燃料提煉廠提供原料。

天舟生物質能源科技副總經理伊生．陳（Eason Chen，音譯）說：「我們在為未來做準備。」這家公司正在西南部的四川省建設一座年產20萬公噸永續航空燃料的工廠。

曾於英國石油公司（BP）擔任航空燃料行銷主管的伊生．陳說：「我們正在與航空公司和石油大廠討論首次出口，並已向中國政府提議，應宣布明確的永續航空燃料目標。」

這些工廠將利用氫化酯及脂肪酸（HEFA）技術，對從數百萬家餐廳收集來的廢食用油進行加工，HEFA技術是少數幾種能將廢食用油商業化的途徑之一。

儘管從長遠來看，這項加工方法會遇到原料方面的限制，但國家電力投資集團等中國國有公用事業可能會成為下一批投資人，押寶於更新但成本更高的航空燃料轉化技術。

熟悉中國政策討論的業內高層表示，這些想投入生產永續航空燃料的公司預估，中國將強制要求在航空燃油中混入2%至5%的永續航空燃料，航空燃油市場規模預計在2030年底前將達到5000萬噸。

中國可能近期就會宣布諸如北京、上海、成都、鄭州等地的機場作為混用永續航空燃料措施的試點機場。

燃料通常占航空公司營運成本的1/3。

金尚環保科技有限公司董事長葉彬說：「一旦市場需求和政策更加明朗，這項產業將快速成長，進而將成本壓低。」這家公司計劃7月開始在四川建設一座年產40萬噸的工廠。

由於短期內幾乎沒有國內需求，永續航空燃料提煉廠最初瞄準的是出口，業內高層預計中國最終會採配額制控管出口。業者們還提到，除拉攏石油大廠，他們還會將目光投向亞太地區和中東的航空公司。

嘉澳環保科技永續航空燃料負責人王艷濤說：「由於需求有限且價格高昂，未來幾年將是生產商激烈競爭的時期。」

嘉澳環保科技的客戶包括全球石油巨頭殼牌集團（Shell）和埃克森美孚公司（ExxonMobil）。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130517