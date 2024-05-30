德國內閣通過計畫 擬准部分產業裝置CCS

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（中央社柏林29日綜合外電報導）政府消息人士透露，德國內閣今天批准一項法案草案，將允許部分產業類別設置碳捕集與封存（CCS）。歐洲最大經濟體的德國尋求2045年底前達標碳中和並兼顧重工業維繫。

路透社報導，碳捕集與封存（carbon capture and storage,CCS）講求從大氣中清除工業製程產生的二氧化碳，或在排放點捕集二氧化碳並將之壓縮、封存至地底或海床，確保長時間不排入大氣環境。

德國一直對CCS的應用設限，但隨歐洲最大經濟體兼最大碳排者德國可能無法達成氣候目標，柏林當局已在重新考慮，並預估到2045年底前須每年捕集3400萬到7300萬噸二氧化碳。

根據這份新草案，除燃煤電廠外，無法電氣化的碳排密集產業將獲准使用CCS技術。草案內也設置相關法律架構，供發展二氧化碳輸送管線基礎設施。

若德國各邦同意開放入境，業者就可把捕集到的二氧化碳封存於北海的海床或島嶼。從地質角度看，德國在他們所屬的北海地區能封存的二氧化碳量約在15億至83億噸，每年約可封存達2000萬噸。

根據草案各項計畫，二氧化碳出口也將獲准，但柏林需批准倫敦議定書（London Protocol）國際條約中關於跨境廢棄物出口的一項條款；相關條款2009年時加以修訂，以便允許準備封存海底的二氧化碳運輸。（譯者：陳亦偉）1130530