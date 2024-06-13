LINE Pay日本版2025年4月結束服務 餘額可轉至PayPay

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（中央社記者戴雅真東京13日專電）行動支付品牌LINE Pay的日本版將於2025年4月30日截止服務。泰國和台灣的LINE Pay不受影響。

日本LINE Yahoo與LINE Pay今天表示，日本國內使用的LINE Pay將在2025年4月30日之前，逐步結束行動匯款與支付服務。新用戶註冊將在今年11月下旬後截止。

日本LINE Pay表示，服務結束後仍希望繼續使用行動支付功能的用戶，可以把在LINE Pay的餘額轉移至另一個支付平台PayPay，詳細流程將在2025年2月底之前公布於專門網站。至於不願意轉移餘額的用戶，在LINE Pay服務結束後，所有餘額將退還給用戶。

日本LINE Pay自2014年12月開始提供行動支付服務。截至今年5月，在日本的註冊用戶人數超過4400萬人。

有關結束服務的原因，LINE Pay表示，是在檢討周邊環境變化，以及LINE Yahoo集團經營資源最佳分配後得出的結果，決定將日本國內的行動匯款與支付服務，與PayPay進行整合。

LINE Pay表示，由於兩家公司提供的服務重疊，因此不打算把LINE Pay的業務讓渡給PayPay，而只是讓願意的用戶轉移餘額，其餘的業務則由LINE Yahoo承接。（編輯：陳承功）1130613