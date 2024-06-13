本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

LINE Pay日本版2025年4月結束服務 餘額可轉至PayPay

2024/6/13 18:09（6/13 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京13日專電）行動支付品牌LINE Pay的日本版將於2025年4月30日截止服務。泰國和台灣的LINE Pay不受影響。

日本LINE Yahoo與LINE Pay今天表示，日本國內使用的LINE Pay將在2025年4月30日之前，逐步結束行動匯款與支付服務。新用戶註冊將在今年11月下旬後截止。

日本LINE Pay表示，服務結束後仍希望繼續使用行動支付功能的用戶，可以把在LINE Pay的餘額轉移至另一個支付平台PayPay，詳細流程將在2025年2月底之前公布於專門網站。至於不願意轉移餘額的用戶，在LINE Pay服務結束後，所有餘額將退還給用戶。

日本LINE Pay自2014年12月開始提供行動支付服務。截至今年5月，在日本的註冊用戶人數超過4400萬人。

有關結束服務的原因，LINE Pay表示，是在檢討周邊環境變化，以及LINE Yahoo集團經營資源最佳分配後得出的結果，決定將日本國內的行動匯款與支付服務，與PayPay進行整合。

LINE Pay表示，由於兩家公司提供的服務重疊，因此不打算把LINE Pay的業務讓渡給PayPay，而只是讓願意的用戶轉移餘額，其餘的業務則由LINE Yahoo承接。（編輯：陳承功）1130613

LINE Pay
LINE Pay花蓮震災募款 共募得逾1.2億元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.80
更多編輯台推薦新聞：