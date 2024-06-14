Google與公用事業合作 以地熱為資料中心供電

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國科技巨頭谷歌（Google）近日宣布與波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）旗下公用事業內華達能源公司達成協議，以先進地熱技術為谷歌內華達州的資料中心供電。

Google發布聲明表示，這項協議將在約6年內把注入當地電網、供Google營運的地熱能發電量，從3.5千瓩（MW）增加到115 MW。協議已送至內華達州（Nevada）的公用事業監管機構審查。

路透社報導，這項協議時值全球科技巨擘們正紛紛尋找大量電力，為快速擴張的數據中心或巨型電腦機房供電，以支持生成式人工智慧（generative AI）及雲端運算等科技。

這次合作將推動Google達成在2030年底前完全採用潔淨能源營運的目標。

今年到目前，Google宣布斥資的金額已至少40億美元，要在印第安納州（Indiana）、密蘇里州（Missouri）和維吉尼亞州（Virginia）興建或擴張資料中心。

根據Google最新的環境報告，他們的全球營運有64%電力來自風能和太陽能等零碳排能源。

與內華達能源公司（NV Energy）的合作是一種新方式，讓冒出大量用電力需求又得兼負氣候目標的公司可在受規範的電力市場中獲得供電。

在受規範的電力市場，要求用戶必須向當地公用事業購電，不能直接從發電商取得，這對尋求完全使用潔淨能源的企業會成為挑戰。

這項協議使Google直接參與內華達能源公司的發電資源規劃及費率結構制定，Google希望將這種被稱為「潔淨能源轉型稅」（Clean Transition Tariff）的模式能複製到美國其他地方。

上月底，在電業受管制州營運的杜克能源公司（Duke Energy）宣布與Google、微軟（Microsoft）及亞馬遜（Amazon）達成類似協議。

為促成這項交易，內華達能源公司與先進地熱技術開發商Fervo Energy簽署一份電力購買協議。Fervo Energy於2021年與Google合作進行試驗計畫後，目前正向Google提供3.5 MW電力。

太陽能和風電來源取決日照和風力狀況，這使得那些尋求穩定潔淨能源的企業考慮現有的核能或較少使用的地熱技術。

根據美國能源情報署（Energy Information Administration, EIA）資料，地熱能源是用地下自然的熱能產製再生能源，約占內華達州總發電量的10%，是美國地熱發電量最多的州。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130614