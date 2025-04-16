邁向2030碳中和 蘋果全球溫室氣體減排超過60%

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（中央社記者吳家豪台北16日電）在4月22日世界地球日前，蘋果公司（Apple）今天宣布，以2015年為基準，蘋果全球溫室氣體排放量已減少超過60%，為蘋果邁向2030年全面碳中和目標的其中一環。

蘋果也達成其他多項重大環保里程碑，包括所有磁石採用99%再生稀土元素、所有蘋果設計的電池皆採用99%再生鈷，相關進展收錄在今天發布的年度「環境進度報告」。

蘋果環境、政策與社會措施副總裁傑克森（Lisa Jackson）在官網發文表示，2030全面碳中和目標涉及蘋果業務的各個面向，目前蘋果使用比以往更多的清潔能源與再生材料製造產品，並致力於全球水資源保育與減廢行動，也持續大規模投資自然資源保護。

蘋果的2030策略，聚焦於將溫室氣體排放量相較2015基準年減少75%，並以高品質碳權抵銷剩餘排放量。去年蘋果全面推動減少碳足跡，做法包括持續促進供應鏈轉用再生能源、提升產品中的再生材料比例，成功避免約4100萬公噸的溫室氣體排放。

蘋果也推動供應鏈加速採用清潔能源，目前蘋果全球供應鏈已導入17.8 GW（百萬瓩）的可再生電力。2024年蘋果供應商採購的可再生能源，避免了2180萬公噸的溫室氣體排放，較前一年成長超過17%。

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此外，蘋果今天宣布，26家半導體供應商承諾於2030年前，針對蘋果相關生產設施消除至少90%的含氟溫室氣體排放；其中許多設施也服務其他客戶，讓這項進展的影響力得以擴展至蘋果以外的範圍。

為了慶祝世界地球日，在4月22日當天，Apple Watch智慧手錶的使用者只要完成30分鐘以上的任何體能訓練，即可獲得世界地球日限量版獎章，鼓勵用戶走出戶外、保持活力。（編輯：楊凱翔）1140416