徐榛蔚提政見 結合青創觀光農業促進花蓮繁榮

國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚（右）6日表示，今年花蓮種植的文旦柚質量均佳，但國內市場需求飽和，優質農特產品滯銷，讓農民苦不堪言。她說，花蓮要自立自強，成立「花蓮品牌形象館」，透過雲端網路平台與世界城市接軌，增進農產銷量，同時提振觀光旅遊市場。（徐榛蔚競選辦公室提供）中央社記者李先鳳傳真 107年11月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）國民黨籍花蓮縣長參選人徐榛蔚今天參加瑞穗鄉農會農事小組會議，她提出結合青創、觀光、農業的三合一構想，未來設立青創園區、花蓮品牌形象館等政見，以促進花蓮繁榮。

徐榛蔚說，今年花蓮種植的文旦柚品質、數量較往年更好，但國內市場需求飽和，沒有盤商收購，優質農特產品滯銷，讓農民苦不堪言。讓人進得來、東西出得去，花蓮要自立自強，成立「花蓮品牌形象館」，透過雲端網路平台與世界城市接軌，增進農產銷量，同時提振觀光旅遊市場。

針對花蓮人口老化、青年北漂的議題，徐榛蔚回應指出，青年返鄉需要有誘因，除了營造友善的就業環境，也將設置青年創業園區，鼓勵青年返鄉創業，協助在地特色民俗文化、美食、傳統工藝等產品設計及宣傳，進軍國際市場，讓青年發光。

徐榛蔚說，未來將協助創業者解決難題，並與經濟部、資策會、農委會、國發會等部會合作，提供青年創業貸款、青農輔導、地方創生等專業資訊與協助，幫助青年朋友圓夢，並根留花蓮。

徐榛蔚也提及，建設宜花東黃金廊帶、宜花東屏環島高速路網跨縣區域規劃，區域資源重整及共享，展現花東整體規劃的優勢，並逐步建構智慧城市、友善縣內各年齡層及各族群，希望以「友善觀光花蓮」的新面貌，迎接北漂青年返鄉，以及花蓮觀光客。（編輯：陳俊碩）1071106