馬英九丁守中士林夜市掃街 衝高選戰熱度

（中央社記者劉建邦台北6日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天和前總統馬英九等人到士林夜市掃街拜票，塑造團結氛圍，衝高選戰熱度。馬英九被問關於市長參選人連線的看法時說，若參選人可配合，一定會配合。

選戰倒數，中國國民黨台北市黨部規劃丁守中晚間前往士林夜市掃街拜票，馬英九、副主席郝龍斌及黨內立委、議員陪同。丁守中和馬英九等人先前往士林福德宮參拜，之後轉赴夜市拜票。

媒體詢問馬英九，國民黨6都市長參選人原定11日在凱道合體造勢確定破局，對於國民黨台北市、新北市、高雄市長參選人若同台造勢是否可衝高選情。

馬英九說，若參選人可以把行程調整好的話，這很好，但因為參選人有許多不同行程，所以無法完全如意，這也沒關係，且參選人若能夠配合，大家一定會盡量配合，他認為沒有參選人會故意不到，一定是有更重要的行程。

國民黨北市黨部在現場也演出行動劇「抓鬼特攻隊誓師大會」，市黨部說，透過現場模擬揪賄選、防奧步狀況，提醒參選人注意栽贓賄選，也呼籲支持者留意不實文宣及選前奧步。

丁守中和馬英九等人進入夜市後，沿途受到民眾、攤商擁簇，許多民眾特別停下跟馬英九等人合影，除馬英九到場外，郝龍斌及多名國民黨籍立委、議員也陪同，塑造黨內團結氛圍。（編輯：李錫璋）1071106