泛綠陣營加大輔選陳其邁力道 力退韓流

（中央社記者王淑芬高雄6日電）面對中國國民黨高雄市長參選人韓國瑜「韓流」，民主進步黨執政團隊加大輔選民進黨高雄市長參選人陳其邁力道，陳其邁更結合跨世代、跨政黨力量要力退「韓流」，守住綠色高雄。

高雄在民進黨多年執政後打下堅實基礎，但隨媒體網路訊息快速傳達、網友助攻，「韓流」疾速竄升。民進黨不敢掉以輕心，深怕一不小心就面臨選情危機。

民進黨傾全黨之力對抗韓流，10名高雄籍立法委員扛起競選總幹事，這些立委不乏當初與陳其邁在黨內初選中激烈競爭，但都義無反顧跳下來扮起陳其邁分身，甚至擔負發言人重責，進逼對手失言、政策空洞，象徵陳其邁已成功整合黨內不同派系，團結一致對外。

選戰越到後期，辭立委以表明決心的陳其邁有越來越密集的造勢活動，兼任民進黨主席的總統蔡英文也密集南下港都輔選陳其邁，藉以激發綠營危機意識。

蔡總統4日一整天在高雄參香拜廟走訪基層，從旗山區、大樹區到林園區馬不停蹄，深層用意是拉抬陳其邁並固樁，蔡總統更將在選前超級星期天為陳其邁站台。

總統牌得到迴響，近日不管是勞動者之夜、三鳳宮後援會或前鎮區後援會活動，都已激出綠營熱情。

此外，除曾任高雄市長的總統府秘書長陳菊最近只要是週末，幾乎都「回娘家」力挺陳其邁，民進黨新北市長參選人蘇貞昌更是衝衝衝到高雄為陳其邁旋風式站台，支持者擠爆會場，再現綠營久違的熱情。

除整合黨內不同派系，陳其邁的選情也讓舊日學生運動戰友們掛心，包括昔日野百合世代熱血青年、已淡出政壇的羅文嘉等都為陳其邁背書，肯定陳其邁一路走來初衷不變。

整合黨內不同派系、世代支持，跨政黨力量也開始集結。雖然時代力量與民進黨在諸多議題不同調，但時力籍立委洪慈庸、林昶佐現身相挺陳其邁，肯定陳其邁問政專業及奉獻高雄為一生職志。

讓人有白色力量聯想的台北市長柯文哲競選總幹事小野也支持陳其邁，特別是在柯文哲與綠營關係微妙的當下，小野的表態更讓外界充滿想像空間，也無疑為陳其邁選情注入強心針。

大綠小綠聯防、白綠合流拔刀相助，民進黨籍立委趙天麟表示，民進黨不只是拚高雄執政權，重要的是高雄代表台灣民主化轉型重要典範城市，不容惡質選舉摧毀城市光榮感。

綠營全力回防固守高雄民主聖地，韓國瑜陣營表示，照既定選戰策略辦旗山、岡山區造勢大會，固守韓國瑜戶籍所在林園選票，將把握機會在政見發表、辯論會談建設願景，爭取勝選。（編輯：李明宗）1071106