花博國際室內花藝競賽 台灣作品獲首獎

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中花博后里園區舉辦國際室內花藝競賽，吸引36個國家的頂尖花卉及園藝團體參展，台灣的中華花藝研究推廣基金會創作的「植．劇場」，拿下首獎。

台中市政府表示，國際室內花卉競賽共計36個展位，來自各國頂尖花藝設計師及團體外，不乏國內出類拔萃的花藝團體參賽，各國好手同場競技，運用各國的特色花卉及花藝設計技巧點亮展館。

此次評審項目以分為整體布置及單項競賽，單項競賽包括切花、花藝、組合盆栽等多個項目，以此計分。

來自台灣的中華花藝研究推廣基金會創作「植．劇場」作品，表現台灣人文與自然環境共榮共生的永續發展，獲得首獎殊榮。

國際技能競賽花藝裁判長周英戀指出，「植．劇場」作品中展現台灣的庭園、高山等景色，以隨手可得的物件，如：布袋、多肉植物，而且不用困難的花藝技巧，達到推廣花卉藝術的效能，不但符合設計美學，切合「花現GNP」永續經營的精神。

周英戀也分享了比賽中的小插曲，她表示，比利時作品「人在自然中與花的對話」，作品沒有直接呈現花卉農產品的視覺意象，作者透過花的元素和花卉的菁華，再現人與花的情境邂逅，人的魂魄舞動在花間深處，雖沒有獲獎成為遺珠，大會後來決議再頒給他「評審團特別獎」。

國際室內花卉競賽在后里馬場園區的花舞館內舉辦，展期至18日止。（編輯：方沛清）1071107