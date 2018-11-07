街友老照片數位後製 紀向開創藝術新天地

（中央社記者程啟峰高雄7日電）後影像數位藝術創作家紀向10年前利用電腦數位後製街友老照片時，「無心插柳」找到數位藝術創作新路，突破傳統繪畫框架，進行另類視覺藝術創作，在數位藝術界闖出一片天。

紀向早年接觸街友，留下一系列街友紀錄影像，礙於對人性的尊重，一直未對外公開，他10年前因緣際會進行後影像數位處理這些老照片，浮現出令人驚豔的虛實剖析效果，照片中人物透過後影像處理，電腦數位色彩呈現出另類視覺藝術氛圍，令他大開眼界，也開啟他進入數位藝術新天地的大門。

紀向拜現代數位科技之賜，以電腦數位色彩作畫取代手繪，進行視覺藝術創作，近年來積極嘗試以電腦數位形式創作出非傳統平面繪畫，在數位藝術界闖出一片天。

紀向表示，數位創作不僅完成他的新創作，也因對數位的認知，圓了心中的夢，並找到長久期待的創作新天地。

紀向強調，生命的韌性自然會找到適當的出口，只要心中沒有圍牆，創作思維就會突破傳統束縛，走出新路，結果往往令人驚豔。他的創作理念及對人性不同面向的觀點，透過後影像處理也都能淋漓盡致表現出來。

「紀向後影像數位藝術創作展」11月1日至18日在國立高雄師範大學116藝術中心展出。策展人賴慕芬表示，紀向創作一直秉持「心念、新念、風格」，兼具藝術之美及非現實美學，紀向多年來潛心研究新科技的電腦藝術，藉由應用多元電腦軟體創作，發展出獨特的數位創作語彙，呈現的藝術風品獨樹一格。（編輯：方沛清）1071107