國家公園流浪貓狗為患 3700公尺山區也成牠地盤

玉山國家公園塔塔加遊憩區停車場近來發現流浪毛孩身影，甚至在海拔3700公尺圓峰山屋都有，玉管處再次呼籲遊客，勿任意棄養或攜帶犬貓進入國家公園，否則恐將受罰。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年11月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）玉山國家公園出現流浪毛小孩身影，甚至海拔3700公尺圓峰山屋都有，還曾有流浪狗群攻擊野生山羌。玉管處呼籲遊客勿到國家公園棄養毛小孩，若發現流浪貓狗也請通知工作人員。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，根據近年監測，塔塔加遊憩區出現四處遊蕩、無人看管的毛小孩，且自動物保護法零撲殺政策施行後，這些流浪毛小孩數量呈成長趨勢，甚至出現在海拔3700公尺的圓峰山屋附近，也曾經被紅外線自動照相機拍到身影。

玉管處強調，國家公園是台灣原生物種的種源庫，全台灣近90%以上的原生物種都在國家公園孕育成長，可見在台灣生態系的地位與重要性，國家公園是野生動物的家，絕不是毛小孩的家。

新聞稿指出，塔塔加遊憩區每年近70萬人次遊客造訪，遊客上山常攜帶寵物，有些因故遭主人棄養變成無主流浪犬貓遊蕩山區，但外來毛小孩進入台灣重要原野地，可能與園區野生動物發生衝突，或者透過抓、咬等接觸，將自身疾病傳染給野生動物。

玉管處表示，去年曾接獲通報，園區野生山羌被毛小孩攻擊，根據目擊民眾描述，山羌被野狗群追逐、攻擊導致血流如注、無法站立行走，經民眾驅趕後，將山羌放置紙箱，交由玉管處轉送救傷單位。

玉管處指出，國家公園禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區、特別景觀區，及勿餵食野生動物，遊憩區或一般管制區雖未禁止寵物進入，但因應狂犬病疫情，寵物若未施打疫苗或未繫犬鍊，勿進入玉山園區，以防止傳染病在毛小孩與野生動物間相互傳染。

玉管處提醒旅客，若帶寵物進入國家公園健行，記得為寵物繫牽繩，不讓寵物離開視線，除保護野生動物，也保障飼主與寵物生命安全。

另外，離開國家公園時應將剩菜廚餘帶下山，勿就地掩埋。玉管處指大部分野生動物嗅覺比人類敏銳，會嗅聞廚餘並挖掘食用，如此行為等同另一種形式的人類餵食，可能改變野生動物行為並影響健康，還可能引來鼠類覓食，帶來傳染病。（編輯：翁翠萍）1071107