最後衝刺 柯文哲鄭文燦林佳龍8日起請假拚選舉

（中央社台北7日綜合報導）中央選舉委員會明天將公告直轄市長選舉候選人名單，尋求連任的台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦與台中市長林佳龍也將自明天起開始請假，把握選舉倒數的黃金時間全力衝刺。

據中選會民國107年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表，8日公告直轄市長選舉候選人名單；公務人員行政中立法規定，公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告日起到投票日止，應依規定請事假或休假。

柯文哲明天起請假全力拚選舉後首場重頭戲，就是10日參加由公共電視舉辦的台北市長電視辯論會，下午則將在台北市政府前廣場辦造勢活動。

柯文哲請假後，將有一系列選舉活動陸續登場，大型活動如造勢與選前之夜；中型採行動競選總部舉辦園遊會形式，如11日在南港區辦多元文化園遊會；小型活動則是掃街，到各菜市場拜票。

鄭文燦表示，8日起依規定請假，秉持一貫一步一腳印方式，第一線接觸桃園市民，從市場到商圈，會盡力握到市民雙手，並全力輔選其他桃園市議員參選人。

他說，桃園13個行政區，將把握最後衝刺期，逐區走透透，目前北桃園及南桃園競選總部已成立運作，平時也會規劃各式特色活動。

林佳龍表示，市政已上軌道，不因他請假而有任何耽擱，但請假期間，如果有重要市政行程須由他處理，他還是會處理。

至於請假後的選戰規劃，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，8日後已規劃包括掃街、造勢晚會及與台中市議員參選人聯合競選活動等相關競選行程。（編輯：李明宗）1071107