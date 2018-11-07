陳其邁發表政策白皮書 聚焦經濟發展4大面向

（中央社記者程啟峰高雄7日電）民進黨高雄市長參選人陳其邁今天由副總統陳建仁陪同發表政策白皮書，以「繁榮經濟好生活」主軸推出12篇政見，聚焦城市計畫、經濟發展、文化教育、數位青年等4大面向。

陳其邁率12名競選顧問在副總統陳建仁陪同下發表政策白皮書，以「繁榮經濟好生活」為主軸，分別從城市計畫、經濟發展、文化教育、數位青年4大面向，推出智慧防災安全城市等12篇政見。

現場也公布陳其邁的政策白皮書影片，宣示未來要從拚產業、拚觀光、顧生活三大方向，帶領高雄走向未來。

陳其邁表示，政策白皮書寫了1年多，但他對故鄉的想法卻準備了20、30年。他以八八風災後的永齡農場為例指出，他們使用大數據務農，創造最佳生產條件，建立專家系統，能手機拍照來診斷問題，這就是智慧農業。

陳其邁說，他很早就在講智慧城市，結果對手一開始是奚落，沒多久卻找來前行政院長張善政講他已經說過的智慧城市。

陳其邁指出，資源是有限的，所以要由需求驅動產業成長。北高雄將形成科技走廊，有華邦電的12吋晶圓廠，連結南科的台積電5奈米、3奈米廠，有這麼領先的晶圓製造、IC設計，就要推動智慧交通、智慧醫療，未來這裡會比新竹更有競爭力。

陳其邁望著窗外的亞洲新灣區，強調他已準備好，讓高雄更進步。

陳其邁說，這裡已經有軟體園區，例如智崴在推動體感科技，他建議，既然有這麼好的技術，可以成立體感科技園區，直接賣給消費者，還能促進觀光。

他認為，城市發展已進入更便捷、競爭加速的時代，已經超越國界，進入城市競爭的時代。他是個「有料的肉包」已經做好萬全準備；他也要告訴大家藉由新科技的運用，未來能用便捷的方式改善生活。

陳建仁則是恭喜高雄市民，因為陳其邁的規劃是看到20、30年，這是市民的福氣。他表示，陳其邁的政見涵蓋4大要件，發展經濟、讓生活更好、促進教育文化、提供青創機會，這不只會讓高雄愈來愈好，也是帶動台灣正向發展。

陳建仁說，未來繁榮經濟、高科技典範就要從高雄開始。高雄能選擇陳其邁，一定會愈來愈好，讓高雄成為台灣的驕傲、亞洲的驕傲、世界的驕傲。

陳其邁會後受訪說，對手韓國瑜所提的政見真假、虛偽，迄今大家仍摸不清，「葫蘆裡賣什麼藥，包子裡面有沒有肉，他都不告訴人家，要大家只憑著一個感覺投給他。」

他認為，怎麼讓城市更好是大家冷靜下來會關心的事，他的政策白皮書拿出具體可行方案，是紮紮實實「有肉的肉包」，相信市民會作出明智選擇，反觀對手只提要讓高雄成為500萬人口大城的願景；人怎麼進來，要從何而來等問題，卻都不提。

陳其邁說，對手所提諸多驚世之語，需要誠實面對民眾的質疑。「肉包裡是否有肉，他都不告訴大家；若肉包沒有肉，就有欺騙的問題，政見是要經得起檢驗的。」

韓國瑜陣營則表示，韓國瑜早在9月19日已正式公布十大競選支票包括，落實中英文雙語教育、領導招商引資小組、推動「南南合作」、發展旅遊產業鏈、打造南海科技首都、優化整體高雄交通網路、向校園毒品宣戰、成立「青年局」，以及催生青年創業基金、推行世代共好政策、改善空污、水質等。

韓陣營指出，韓國瑜自從參選高雄市長以來，就不斷闡述自己政見，「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」；然而，民進黨卻一直裝做看不到，或是持續扭曲、抹黑韓的政見。韓國瑜參選高雄市長就是想把高雄變得又年輕又有錢。（編輯：陳政偉）1071107