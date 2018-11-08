陳其邁籲對手：勿以義勇軍合理化網路霸凌

民進黨高雄市長候選人陳其邁（前右）8日到茄萣區出席「榴陽王三聖始祖聖誕祭祖大典暨平安福宴」，並尋求支持。中央社記者王淑芬攝 107年11月8日

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄8日電）民進黨高雄市長候選人陳其邁今天呼籲對手國民黨韓國瑜勿再以「義勇軍」合理化網友霸凌行為，也促韓國瑜交代是否贊同前總統馬英九所說「不排除統一」的兩岸政策。

選舉倒數計時，藍綠高雄市長候選人馬不停蹄拜票，陳其邁今天到茄萣出席「榴陽王三聖始祖聖誕祭祖大典暨平安福宴」，並尋求支持。

導演柯一正今天透過影片表態挺陳其邁。陳其邁感謝文化界朋友相挺，但令他不捨的是這些有良知的人因為表態支持他便遭抹黑和網路霸凌，他批評是最不好的選舉文化，呼籲韓國瑜不要再以「義勇軍」合理化霸凌行為。

馬英九昨天在馬習會3週年研討會表示，要維持兩岸現狀，就不能拒絕「九二共識，一中各表」，並認為以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

陳其邁批評馬英九的說法，也質疑那是馬英九內心的想法，他點名韓國瑜應對選民交代清楚是否也認同那樣的兩岸政策，或要以九二共識為前提開啟高雄的經濟政策主張，籲韓國瑜不要迴避。

有關統獨兩岸議題，韓國瑜在玉皇宮參拜後受訪表示，台灣南部最不需要、最要排斥的就是統獨。南台灣、高雄要生活、要賺錢、要繁榮和培養下一代，特別是高雄不要搞政治，他說此時最不需要談統獨問題

另外，民進黨立委段宜康今天表示，估計陳其邁在高雄選舉最後只會贏2萬票以內。陳其邁認為，面對選舉戒慎恐懼、謹慎小心，因為選情接近緊繃，他會加緊腳步努力贏得選舉。（編輯：陳政偉）1071108