南投輔選談選情 吳敦義:沒有懈怠本錢

中國國民黨主席吳敦義（右2）8日為黨籍南投縣長參選人林明溱（左2）助選，短短5天安排了兩趟行程，外界認為是否南投縣長選戰出現壓力，對此，吳敦義說，「沒有壓力」。中央社記者蕭博陽南投攝 107年11月8日

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）中國國民黨主席吳敦義今天為黨籍南投縣長參選人林明溱助選。媒體問，5天內來南投2趟是否選戰出現壓力，吳敦義回應，「沒有壓力」，但「現在沒有懈怠的本錢」。

吳敦義下午到林明溱競選總部加油打氣，並與總部來賓話家常，吳敦義談到清晨搭高鐵前往台南時，見到空氣污染很嚴重，林明溱順勢反映空污導致縣民罹患肺部疾病比例增高；眾人也聊到林明溱規劃五大產業園區，將有助青年留鄉、返鄉，吳敦義對此表示肯定。

吳敦義本月4日才出席中寮鄉競選總部成立大會為林明溱輔選，今天再到南投，短短5天安排了2趟行程，外界認為是否南投縣長選戰出現壓力，對此，吳敦義說，「沒有壓力」，今天本來就安排時間回南投，很久沒回來了。

吳敦義又表示，但他不能直接講南投「選情樂觀」，現在沒有懈怠本錢，選民給的每一張選票都是鞭策，還要繼續向上提升，尤其林明溱能得到選民高度肯定，更要繼續努力，才對得起縣民。

吳敦義除為林明溱輔選，也接著趕場到黨籍的鄉鎮市長參選人、縣議員參選人的競選總部加油、打氣。（編輯：吳佳穎）1071108