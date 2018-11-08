在地音樂工作者操刀 林智堅發表競選MV

力拚連任的民進黨籍新竹市長林智堅（左4）8日舉辦競選主題曲「自由新竹風」MV首播記者會，邀請音樂創作者劉逸達（左3）到場「原音重現」，林智堅也與議員參選人一同合唱，場面熱鬧。中央社記者魯鋼駿攝 107年11月8日

（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）爭取連任的民進黨新竹市長林智堅，找來新竹在地音樂工作者，攜手打造競選主題曲「自由新竹風」，今天公布歌曲MV，盼讓更多民眾從音樂與影片了解他選舉理念。

林智堅競選總部今天舉辦「自由新竹風」MV首播記者會，邀請音樂創作者劉逸達到場「原音重現」，林智堅也與民進黨提名的12位議員參選人一同合唱競選歌曲，場面熱鬧。

劉逸達表示，他是土生土長新竹人，從未離開過新竹，很高興能與董事長樂團協力完成這首歌，希望藉由歌詞把對新竹市的期盼、祝福表達出來，盼年輕人可以像新竹的風一樣，把生氣、種子吹到新竹的土地，茁壯發芽。

林智堅表示，新竹是風的城市，希望透過這首輕快的自由新竹風，讓選舉工作更加愉快，也呼應「三不一要」選戰原則，不抹黑、不攻擊、不造謠，要提出政見跟願景來說服市民，也盼選舉不分年齡層，大人、小孩都可以共同參與。

林智堅表示，他與劉逸達一樣沒離開過新竹市，正因他們土生土長，所以對這座城市充滿熱情，相信自己可以讓這座城市變得不一樣，希望更多像劉逸達一樣有才華的年輕人，也參與這場城市改造運動。

林智堅說，「自由新竹風」MV融入過去4年的市政建設，舉凡隆恩圳、護城河、新竹公園等處，皆透過空拍鏡頭完整呈現，另也加入童趣、可愛元素，盼成為親子教材，讓年輕爸媽能透過影像，帶領孩子進行一趟城市巡禮。（編輯：張銘坤）1071108