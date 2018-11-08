游錫堃讚姚文智 為北市長最佳人選

（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨台北市長候選人姚文智今天出席「台北市旅北同鄉會後援會」成立大會；前行政院長游錫堃上台推薦姚文智表示，姚文智有三大特點，是台北最好的市長人選。

游錫堃說，今天來推薦姚文智，主要是認為姚文智對台北市的未來有願景跟策略，也非常堅持，再加上姚文智的學經歷各方面條件都很優秀，這都讓他對姚文智非常敬佩，稱讚姚文智是台北市最好的市長人選。

游錫堃解釋，在願景跟策略部分，姚文智提出五大願景，包括「聰明智慧城」、「微笑新世代」、「安心居學網」、「水岸共生廊」及「街區優生活」，這五項若能落實，台北市在國際上絕對是一流的首都。

游錫堃指出，姚文智也很堅持，因為他4年前就有準備選台北市長，但後來民進黨考慮整個政治生態，沒有提名，不過姚文智繼續在台北市蹲點、堅持夢想，持續耕耘、磨劍，這次終於獲得民進黨各界人士的支持。

游錫堃向在場支持者說，姚文智的學經歷都很好，是淬鍊滿身功夫的人，懇請大家給民進黨溫暖，讓姚文智當選。

游錫堃會後接受媒體訪問時說到，他4年前（選新北市長）民調一直不好，「所以中央黨部也等於可以說就把我放棄，但到最後，我得票比率只有輸1.28%」；現在姚文智好像民調也不怎麼好，他希望大家要有信心，現在的民調不準，只要大家努力，姚文智很有機會當選。（編輯：李亨山）1071108