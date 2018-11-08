體驗台灣選舉 老外金門單騎為房東拉票

無黨籍金門縣議員參選人郭金堡近來每天傍晚到民生路和民權路口指揮交通，希望能盡一己之力協助改善交通，同時爭取選民支持。中央社記者黃慧敏攝 107年11月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣金城鎮街頭最近常可看到一位金髮碧眼單車騎士，騎著掛有「7號郭金堡」標誌的單車繞行。這是來自法國的尼古力在為房東拉票。他說，繞著老街轉，看盡不同風景，十分有趣。

47歲的尼古力（Jeremie Nicoli），來自法國香檳省一個小鎮；台灣老婆謝靜琪，為他取了很台的名字-謝東亮。今年10月，尼古力帶著妻兒來金門定居，向郭金堡租屋。郭金堡說，尼古力是在選舉號次抽籤前一天抵達金門，他靈機一動，力邀尼古力為他打廣告。

尼古力欣然同意，每天沿著民生路、民族路和民權路繞行一圈後，再轉進中興路、莒光路，騎到邱良功母節孝坊；沿途伴隨著「垃圾分類要做好，世世代代沒煩惱；金門是我家，環境靠大家」的廣播，引來店家、路人側目，為自己和郭金堡增加不少知名度。

起先尼古力每天騎4小時，選戰進入倒數2週後，增加為一天6小時。他說，「法國很美，但是很無聊」；騎單車拉票是他沒做過的事，覺得很新鮮；沿途不少人向他打招呼，更讓他感覺金門鄉親很友善。

郭金堡的政見之一是推動多語教學，提升金門孩童國際化能力，把金門打造成世界城市。郭金堡說，臨時起意邀請尼古力幫忙，與自己的宗旨不謀而合，感謝尼古力大力相挺。

金門相當重視宗族，尤其選舉期間宗族勢力更是關鍵力量。身為金門女婿的郭金堡長年在台，直到去年才頻繁出入金門，並成立風獅爺童書館，推廣閱讀。郭金堡說，今年初才起念參選公職，坦言自己選情在邊緣，但充滿信心說，「票還沒開出來，誰都不敢說結果」。

郭金堡說，現在能做的就是持續在社群發表政見、挨家挨戶發宣傳單。9月底，他每天傍晚站在民生路和民權路口拜票，後來當地發生死亡車禍，他改為在路口指揮交通，希望能盡一己之力協助改善交通，同時爭取選民支持。（編輯：吳佳穎）1071108