1117高雄大汽球遊行 一天報名破千組

（中央社記者王淑芬高雄8日電）網路發起響應「1117weCARE大汽球遊行」行動，7日啟動報名，「#weCARE高雄」聯盟今天統計，上線24小時就吸引超過千組團體及個人報名，聯盟歡迎更多在乎高雄的民眾參加。

近來反網路霸凌的聲音透過臉書「#weCARE高雄」表達在地反網路霸凌的立場，希望有理性陳述抒發意見的空間，網友7日站出來並宣布發起「1117高雄大汽球遊行」。

高雄型農代表許倫肇積極串連更多志同道合要守護高雄價值的友人，盼能真實呈現在地的聲音。

他今天受訪表示，他與很多型農在高雄這塊土地滋養下長大，深愛高雄，願意挺身而出在乎高雄、支持高雄。

他說，返家務農後感受到高雄與其它地方農業的差異，高雄的農民經由訓練跟進修不只會種植、更會行銷，他們感受到高雄農業的未來性。高雄有很多青農的創意農特產品、有城市的發展願景，城市進步的價值不容污衊扭曲，他呼籲在地的聲音用行動守護高雄。

1117高雄大汽球遊行將在17日下午1時30分，從文化中心集結遊行到鐵道文化園區。報名網址：https://goo.gl/forms/FjtrzwC2QVrAumVn2（編輯：吳佳穎）1071108