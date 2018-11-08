韓國美食挑戰賽 大同餐管獲3金7銀3銅

大同技術學院餐飲管理系師生日前參加2018韓國KWFC世界美食挑戰賽，勇奪3金7銀3銅佳績，展現師生在餐飲、烘焙方面的專業實力。（大同技術學院提供）中央社記者江俊亮傳真 107年11月8日

（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）大同技術學院餐飲管理系師生參加2018韓國KWFC世界美食挑戰賽，獲3金7銀3銅佳績。教師劉邦傳以台灣農產品搭配有機蔬菜，呈現秋季森林夢境美感，獲套餐靜態展示金牌獎。

大同技術學院校長林明芳今天舉行記者會表揚劉邦傳及獲獎學生，期勉師生們再接再厲為台灣爭光。

林明芳表示，美食挑戰賽1、2日在韓國京畿道KINTEX舉行，有英國、美國、泰國、日本、西班牙、菲律賓與馬來西亞等10餘國3000多名選手參賽。大同技術學院由餐管系主任林碧琴、劉邦傳率6名學生參賽。

劉邦傳以紫山藥、秋葵、紫地瓜、南瓜與杏鮑菇等台灣在地食材，融入花枝肉、草蝦及里肌肉，搭配有機蔬菜，淋上特調醬汁，呈現秋季森林夢境美感。

學生邱武來以精湛技藝，勇奪馬卡龍、歐洲麵包2項金牌，另獲精緻甜點銅牌，成績傲人。

參加現場團體料理競賽的學生傅少臣、姚乃善與林育而以阿里山高山茶、紅茶結合精選食材，創造獨特風味的前菜、主餐與點心，深具台灣特色，食物造型精美、擺盤雅致，獲現場團體料理賽銀牌。（編輯：李明宗）1071108