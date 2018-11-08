拉糖浴火鳳凰重生奪金 倪藝蔆苦學有成獲表揚

苗栗媳婦倪藝蔆（右2）苦學拉糖藝術，初試啼聲以「浴火鳳凰」作品赴韓參賽，雖歷經機場安檢受損波折，努力修復後仍勇奪金牌，苗栗縣長徐耀昌（右）8日到府頒獎表揚，聆聽她的創作理念。中央社記者管瑞平攝 107年11月8日

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗媳婦倪藝蔆苦學拉糖藝術半年，初試啼聲以「浴火鳳凰」作品赴韓參賽，歷經機場安檢受損波折，努力修復仍奪回金牌，苗栗縣長徐耀昌今天到府貼紅榜，大讚「台灣之光」。

34歲的倪藝蔆，創作拉糖藝術「浴火鳳凰」，摘下2018KWFC韓國世界廚藝大賽金牌。作品賽前在桃園機場安檢時不慎受損，倪藝蔆沒有放棄，堅持帶著「殘缺的鳥」到韓國緊急修復，結果一舉奪金，「浴火鳳凰」展翅重生。

倪藝蔆多年前從台南嫁到苗栗縣通霄鎮，成為苗栗媳婦，原本擅長果凍花製作，並擔任果凍花講師教學工作，偶然機緣下看到啟蒙老師賴彥汶的拉糖藝術作品，深感驚豔，於是投入學習拉糖技術。

非科班出身的她，在學習期間，每天從苗栗搭車到中壢，上課加往返車程至少得花10個小時，拉糖塑形更須忍受高溫環境，手指反覆起水泡，苦學半年後，首次參賽，就贏得拉糖生涯第一面金牌，她感謝賴彥汶老師的指導以及丈夫、家人對她的支持，才能夠朝著自己的夢想，踏實築夢。

倪藝蔆指出，因為喜歡鳳凰，便將作品設計為360度全視野，搭配4朵牡丹花，讓鳳凰在牡丹花上展翅，東方味十足；對於安檢過程發生的插曲，她說，拉糖藝術創作耗時費力，為了讓作品看起來栩栩如生，得花費很多心力在小細節上，才會在第一時間忍不住掉淚，「不過這些都過去了」，感謝航警、航空公司大力協助，讓事情有圓滿結局。

倪藝蔆指出，由於斷裂的支架、羽翼部位修補不易，當初其實「很怕它在路上就掰掰了」，但仍決定帶著不完美的鳳凰，抵達韓國後閉關一天一夜，用借來的工具和時間賽跑、努力修復。

歷經這段波折，她只想讓大家知道，不管遇到什麼事情，都要努力去做，「最起碼曾經努力過」。

苗栗縣長徐耀昌今天偕同縣府勞工及青年發展處副處長涂榮輝、通霄鎮代理鎮長潘志明到倪藝蔆住家張貼紅榜、頒發「台灣之光」獎牌祝賀。

徐耀昌仔細觀賞構圖繁複、做工精細的拉糖藝術作品，獲知倪藝蔆學習拉糖僅半年，直呼非常不容易，肯定她奮戰到底的精神，是青年學習典範，期盼未來能看見更多的苗栗年輕世代站上國際舞台發光發熱。（編輯：張銘坤）1071108