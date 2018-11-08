韓國瑜開拔到旗山造勢 允讓高雄萬商雲集

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（前右）8日在旗山區舉行大型造勢晚會，現場聚集大批支持者熱情相挺，他也允諾當選後將全力拚經濟，讓高雄萬商雲集。中央社記者王淑芬攝 107年11月8日

（中央社記者王淑芬高雄8日電）中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜三山造勢大會今天開拔到旗山，支持者湧入高美醫專，民眾熱情高喊凍蒜震天價響，他允諾全力拚經濟讓高雄萬商雲集。

選舉倒數計時，藍綠選情緊繃，把握最後的衝刺期，藍綠都有大型造勢活動。韓國瑜陣營今天在旗山造勢，接著還有岡山造勢活動，藍營說只要攻下三山就能拚勝選。

熱情的支持者下午就湧進高美醫專，連場外道路也被攤商堵塞，造勢晚會支持者用汽笛、凍蒜聲及國旗旗海為韓國瑜、國民黨加油打氣。

立法委員助講團江啟臣、蔣萬安、柯志恩站台助選，前立法院長王金平表示，國民黨已攻下鳳山、旗山，接著下星期還要前進岡山，盼民眾跨域支持，讓韓國瑜改變高雄。

韓國瑜面對群眾的熱情，他宣示打造高雄為全台首富。他批評民進黨從他參選以來不斷抹黑、抹黃，現在又抹紅他、打壓他，不過他說即便民進黨傾全力打韓，有支持者全力相挺，他無所懼。

韓國瑜允諾只要能當選市長就會帶著農漁民及高雄盛產的農特產品一起找外銷訂單，允諾市府會當人民的後盾、靠山，帶著人民一起拒絕貧窮，讓大家拚命賺到金山、銀山。

他呼籲人民站出來全力相挺，未來市府會全力吸收外資、觀光客，讓高雄萬商雲集；市府也不會是官僚體系，允諾當人民的靠山。

現場民眾熱情回應相挺，晚會在合唱愛拚才會贏的歌聲中落幕。

為固守旗美票源，民進黨市長候選人陳其邁也規劃11日舉辦「作伙挺陳其邁」旗美大團結造勢活動，將在旗山體育場造勢。（編輯：吳佳穎）1071108