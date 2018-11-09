民調落後 涂醒哲：按照步調不受影響

（中央社記者陳俊華台北9日電）媒體公布最新民調，嘉義市長涂醒哲落後對手3%。涂醒哲今天表示，這些民調他「都了解」，因為民調變來變去，有時還有特定目的，他會照步調不受任何影響，最重要的還是政績。

聯合報今天報導，嘉義市長選情調查發現，嘉義市選戰仍是兩強相爭局面，國民黨嘉義市長參選人黃敏惠和涂醒哲的支持度同步上揚3個百分點，31%挺黃敏惠，28%擁涂醒哲。

民進黨立委李俊俋、邱泰源、吳焜裕上午在立法院舉行「嘉義人的早午餐」美食推廣活動，帶來雞肉飯、甜米糕、美乃滋涼麵等在地美食；涂醒哲、立法院長蘇嘉全、行政院副秘書長何佩珊等人都出席。

涂醒哲受訪時表示，他曾任衛生署長，知道嘉義美食不但好吃且衛生安全，民眾到嘉義可以安心吃美食；他自己最喜歡的嘉義美食是鱔魚麵，而美乃滋涼麵也相當有特色，歡迎大家到嘉義品嚐美食、逛夜市。

對於媒體民調，涂醒哲說，「民調他都了解」，意思是已經脫離尊重的層次，因為這種民調變來變去，有時還有特定目的，「所以我們都了解」，會繼續按照步調，不受任何影響，嘉義市民最重要的還是看政績，不是打口水戰或操弄民調，會非常正派地選舉。

李俊俋致詞時說，嘉義市的美食有多好吃，看他的身材就知道，這次活動希望能介紹嘉義最特別的美食給大家，從早上到宵夜都有雞肉飯，美乃滋涼麵在別的縣市也找不到。

蘇嘉全致詞時開玩笑地說，以後康園前廣場365天都免費提供給嘉義市政府舉辦早午餐活動，在立法院絕對會全票通過沒有問題；嘉義市的雞肉飯在全台聞名，只要搭配一碗味噌湯，「人生就沒有遺憾了」。（編輯：黃國倫）1071109