民團提社福政策 丁守中競總：當選後推動

（中央社記者劉建邦台北9日電）中國國民黨台北市長候選人丁守中競選總部總幹事王育敏今天表示，針對北社盟提出社會福利政策，包含整合北市府閒置空間作為福利設施等4項，丁守中當選後會全力推動。

台北市社會福利聯盟（北社盟）召開「民間版社會福利政策白皮書發表會」，邀請丁守中、民主進步黨台北市長候選人姚文智、台北市長柯文哲出席。原定出席的丁守中臨時因身體不適，委由王育敏代表。

北社盟提出4項建議，包含：台北市政府應整合閒置房舍改為福利設施、北市府應和民間社福團體建立平等夥伴關係、公布社會安全網建置期程及人力配置、台北市無障礙環境推動工作小組要提高至市長層級。

王育敏指出，丁守中因喉嚨不適無法出席，委由她代表，且也獲得丁守中全面授權；至於北社盟提出民間版社會福利政策白皮書的4項總論，丁守中當選後會全力推動。

她說，像是北社盟提出的整合閒置房舍改為福利設施，丁守中已推出「大都更」政見，希望透過都市更新改善台北市老舊房舍；同時，丁守中當選市長後，會先釋放市府既有閒置空間提供給社福團體，也會透過都更在新建大樓內增加像庇護工場等給社福團體使用空間。

王育敏會前受訪時，被問及丁守中日前在臉書發文以「政治亂倫」形容柯文哲和民進黨關係，是否用字不當，王育敏表示，丁守中只是透過4個字表達柯文哲和民進黨之間所引發的政治亂象。（編輯：梁君棣）1071109