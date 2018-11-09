侯友宜站橋頭路口拜票 車隊掃街深入巷弄

（中央社記者黃旭昇、林長順新北9日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今天在橋頭、路口拜票，與選民近距離接觸，另以車隊深入巷弄掃街。侯友宜說，他已要與蘇貞昌辯論，對手實在沒必要繼續以夾報抹黑。

侯友宜競選總部今天安排「百街拜票」造勢，分別在新北市100個大街小巷口，向通勤上班族拜票。

侯友宜受訪時說，民進黨候選人蘇貞昌是台灣選舉經驗最豐富的人，都已經要辯論了，為何還以夾報抨擊他不敢辯論、抹黑他逃避辯論，真的不需要如此。

他表示，公開辯論會由新北市選舉委員會舉辦，包括台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人參加的公開辯論的規則都一樣。蘇貞昌希望延長闡述政見的時間，他也表示尊重同意延長。

侯友宜一早先在三重區台北橋頭拜票，接著前往板橋區民生路與文化路口，與團隊一起搖旗、比勝利手勢或揮手致意拜票。接著前往永和區永安市場，受攤商與買菜民眾歡迎。

他也以分區方式掃街，深入巷弄，規劃先向慈惠宮、接雲寺上香祈福後，車隊從板橋接雲寺出發掃街。

侯友宜受訪表示，三重區有許多從南部北上打拚的民眾，與他的成長背景相近，特別有感情，因此，選在台北橋頭開始站橋頭拜票。

他說，與選民互動的感覺很棒，無論是公車族、機車族，有的比勝利手勢、揮手、微笑、點頭，令人開心，大家與市議員參選人並肩作戰，一起打拚盼望贏得勝選，接下來還有十大造勢活動，謝謝一路走來各地支持者加油打氣。（編輯：唐聲揚）1071109