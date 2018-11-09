柯丁民調拉近 柯文哲：藍綠各拉5%我就倒了

（中央社記者陳妍君台北9日電）最新民調顯示，台北市長柯文哲與中國國民黨台北市長候選人丁守中民調拉近，只差2.7%。對此，柯文哲今天說，他最近在思考，「藍的（民調）拉5趴、綠的拉5趴，我就倒了」。

「蘋果日報」委託世新大學民意調查研究中心民調顯示，對於5位台北市長候選人，34.1%受訪者表態支持柯文哲、31.4%支持丁守中、7.1%支持民主進步黨候選人姚文智、1.4%支持無黨籍候選人李錫錕、0.1%支持無黨籍候選人吳蕚洋。

柯文哲出席「安東藝術長廊落成典禮」前受訪。媒體詢問柯文哲，是不是因為他的競選總幹事小野力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，讓泛藍選票歸隊支持丁守中。

對此，柯文哲說，就他的經驗，2014年市長選舉最後2、3週，國民黨民調拉回5%，顯示政黨組織動員還是有一定的實力，藍綠各拉回5%支持者沒問題，所以「老實講我在想說，藍的拉5趴、綠的拉5趴，我就倒了」。

媒體也問柯文哲，怎麼看小野表示他一哭網路聲量就第一名，還說他不能出手，一出手就很可怕。

柯文哲說：「這個就是沒有經驗的人在講的話。網路的東西常常是加5分、扣6分，不一定，這很難講」。

他指出，小野是文化人，不是選舉咖或政治咖；選舉打到最後常常太激烈了，讓小野來掛競選總幹事，「我都覺得對他有點不好意思」。

另外，對於姚文智指柯文哲在2014年選舉投票前，宣布11月16日停止接受捐款，但之後仍有近新台幣930萬元入帳，柯文哲說：「我剛才在路上想說，是不是叫姚立明（當時的競選總幹事）出來解釋清楚好了」。

他表示，不知道細節，但猜測是因為關帳以後，還有銀行轉帳陸續進入帳戶的緣故。（編輯：李亨山）1071109