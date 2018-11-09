蘇貞昌：我就是北漂 守護來到新北的孩子

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（右）9日發布「還好，有蘇貞昌」系列影片受訪時感性說，「我就是北漂」，只有出外的人才知道過程辛苦，承諾要守護每個來到新北的孩子。中央社記者林長順攝 107年11月9日

（中央社記者林長順新北9日電）民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天發布「還好，有蘇貞昌」系列影片 蘇貞昌表示，「我就是北漂的」，只有出外的人才知道過程辛苦，他承諾要守護每個來到新北的孩子。

蘇貞昌今天發布「還好，有蘇貞昌」系列影片「特別版－守護每個來到新北的孩子」，影片中4組分別來自高雄、屏東、澎湖、台中的父母們，說到對於遠赴新北闖蕩子女的思念與期許。

影片當中來自高雄，也是蘇貞昌競選辦公室成員的莊瑛琇在記者會上表示，人生中最青春的階段都是在新北度過，但卻常常想念著南方的家，當她每個月回到高雄時，可以感覺家鄉高雄一直在進步，但天天生活的新北，卻一直無法成為她的眷戀。

莊瑛琇說，在競選團隊的這段期間，看見蘇貞昌每天都在研究如何讓新北市更新更好的政策時，真的很期待，期待的不只是她要生活在這裡，而是未來她的孩子也可以在一個充滿新意的城市成長。

蘇貞昌受訪時感性的說，「我真的就是北漂」，自己跟姊姊就是從屏東北上的遊子，姊姊在新莊落地生根，他即使已經考上律師開始執業，但每次從屏東北上，父母總還是會跟到巷口跟他告別。講到這裡，蘇貞昌忍不住紅了眼眶。

蘇貞昌表示，擔任台北縣長時，努力讓台北縣能夠成為「在地人的好所在，出外人的新故鄉」，無奈這幾年新北的進步慢了，反而其他縣市突飛猛進。蘇貞昌說，他會更加努力，讓新北再次成為能讓來自各地的遊子們喜歡，而且安心落地生根的新故鄉。（編輯：方沛清）1071109