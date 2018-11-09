綠委指官員替侯動員造勢 新北市：非上班時間

（中央社記者范正祥、黃旭昇台北9日電）民進黨立委李俊俋、周春米今天舉行記者會，質疑新北市政府社會局人民團體科蔡姓科長替國民黨新北市長候選人侯友宜動員造勢，違反公務人員行政中立，要求新北市政府說明。

新北市府發言人張其強表示，對於李俊俋所質疑的事情，這是市政府員工在非上班時間，在自己家裡打電話邀請朋友參加活動，不知道立委所質疑內容，是在什麼情況下被錄音的。

他說，對於選舉竟然選到通個電話，都會被錄音，市府感到遺憾，也提醒總統府秘書長陳菊打電話拉票時，小心會被錄音。

民進黨立法院黨團上午召開記者會，一開始播放一段錄音內容，錄音內容出現對話顯示，一名自稱請假在家幫忙的新北市政府人民團體科蔡姓科長致電給某位「理事長」提及，「侯副市長」17日星期六晚上在土城裕民路、學士路假日廣場有造勢晚會，不知道「理事長」能否就近邀請一些支持者幫忙支持。

李俊俋質疑，人團科是社團主管單位，科長表明身分動員邀請參加侯友宜造勢晚會，涉及公務人員行政中立法明白禁止事項。公務人員行政中立法第6條規定，「公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法，使他人加入或不加入政黨或其他政治團體；亦不得要求他人參加或不參加政黨或其他政治團體有關之選舉活動。」

曾任銓敘部次長的李俊俋說，公務人員行政中立法規範的很清楚，公務人員可以請假自己去參加活動，但是不得利用職權上的業務相關，然後邀請別人參加活動。

李俊俋表示，此事請新北市政府說清楚，講明白。他也要求新北市政府對外說明，「這是新北市第一次做這樣的事情？過去消防局和其他局處室有沒有做類似的事情？新北市政府是要把這案交給政風處處理？還是由我們直接提報監察院？」

與李俊俋共同召開記者會的民進黨立委周春米認為，從錄音對話內容可以知道，自稱人團科長及表明請假在家打電話的這些動作，也透露出這位科長與對話者並不是朋友，以及對於這樣打電話幫候選人動員，心裡也覺得是否違反行政中立。

周春米說，不要陷公務人員於不義，新北市政府說清楚，講明白，而且不要吃案。（編輯：蘇龍麒）1071109