林佳龍競選CF為你驕傲 主打城巿光榮感

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市長林佳龍競選總部今天公布第2支CF「為你驕傲」，內容主打台中人的城巿光榮感，影片呈現台中的美景，透過故事的主人翁，強調台中是家、也是故鄉。

林佳龍競選總部繼第1支CF「我的名字」推出後，第2支CF「為你驕傲」影片今天公布，由競選總部發言人謝志忠、江肇國、林尚賢共同公布，並邀請現身影片的年輕媽媽何雅婷到場。

這支影片由林佳龍親自配音，片長約1分鐘，除今天網路版首播外，另有電視版也將在這兩天同步播映。

影片傳達台中是所有台中人共同的故鄉，呈現許多台中人從小到大共同的記憶，包括大甲鎮瀾宮、逢甲夜市、樂成宮炒麵攤，還有台中知名的山海美景鳶嘴山及高美濕地、忘憂谷，最後更加入上週花博晚會上，現場市民一同為台中感動的感人鏡頭。

林尚賢表示，影片名叫「為你驕傲」，指的不只是市民為台中感到驕傲，更為所有台中市民感到驕傲，在大家共同的努力下，讓台中成為大家引以為傲的城市。影片中還有一段林佳龍難得輕鬆逛夜市，吃平民美食豬血糕鏡頭。

何雅婷分享自己的台中經驗表示，她是台中的女兒，前幾年嫁到彰化，因此常常往返兩地，深刻感受到台中的改變，包括過去沒落的中區，因為綠川、柳川的整治，帶動中區再發展；而台中托育一條龍政策、公園規劃、交通規劃、捷運建設等各項發展都相當好，綠地也變多，讓人感受到城市更進步，她也時常帶孩子到公園遊玩。（編輯：唐聲揚）1071109