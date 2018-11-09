民團提社福政策 柯文哲列舉條列式回應

台北市社會福利聯盟9日在台北舉辦「民間版社會福利政策白皮書發表會」，台北市長柯文哲（右）指出，高齡化等狀況將影響台灣，他以一個理念、兩個態度、三個作法回應，並提及反對發重陽敬老金原因。中央社記者徐肇昌攝 107年11月9日

（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市長柯文哲今天出席北社盟舉辦社會福利政策白皮書發表記者會。柯文哲說，高齡化等狀況將影響台灣，他以一個理念、兩個態度、三個作法回應，並提及反對發重陽敬老金原因。

台北市社會福利聯盟（北社盟）召開「民間版社會福利政策白皮書發表會」，邀請中國國民黨市長候選人丁守中、民主進步黨市長候選人姚文智、柯文哲出席。丁守中委由競選總幹事王育敏代表。

北社盟提出4項建議，包含：台北市政府應整合閒置房舍改為福利設施、北市府應和民間社福團體建立平等夥伴關係、公布社會安全網建置期程及人力配置、台北市無障礙環境推動工作小組要提高至市長層級。

最後出席的柯文哲表示，政府要從管理變成服務團隊，另外，社會結構將面對少子化、高齡化、高房租等問題，快速老化更是台灣要面對狀況；他認為，不是通過長照2.0政策，就可讓老人過著幸福、快樂的日子。

柯文哲說，羨慕宜蘭公共建設可長年生根，不是換執政者就讓政策轉彎，希望台北可仿效宜蘭做法。他也提到包租代管制度仍要改善，貧富差距問題短期內無法解決，但國家可針對收入較多民眾課取高額所得稅，且社會福利應偏向弱勢，所以，他反對齊頭式發放重陽敬老金。

柯文哲指出，台灣面對高齡化、少子化等狀況，他以一個理念、兩個態度、三個作法回應，理念是「a的n次方」、兩個態度為「務實和對話」、三個作法「合作、創新、永續」；理念部分就是方向清楚正確，持續執行就是會贏，不要幻想一天可解決問題。

同時，柯文哲還提及他任內提出的石頭湯計畫，並認為社會福利需要有創新服務，也可向民間企業購買服務，因政府不會比民間了解相關作法。

主辦單位呼籲，希望北市府可用更務實態度和民間社福團隊對話。（編輯：梁君棣）1071109