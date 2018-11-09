西半部空品不佳 林佳龍：境外污染擴散差

（中央社記者趙麗妍台中9日電）台灣西半部近日空氣品質差，台中市長林佳龍今天表示，最近的紫爆和大氣擴散、境外污染有關，市府進行區域聯合治理，中部七縣市都做了空污改善。

林佳龍今天陪同彰化縣長魏明谷、參選苗栗縣長的頭份市長徐定禎參觀花博豐原園區，林佳龍接受媒體詢問近來台灣西半部空氣品質差的原因時，做上述表示。

他指出，最近的紫爆和大氣擴散、境外污染有關，市府進行區域聯合治理，他上任後，空氣品質紫爆從87天降到24天，會繼續維持好的成績。

林佳龍感謝彰化縣，因台化停產，台中空品大幅改善，另外，台中火力發電廠減少生煤500萬噸，相當於5座台化減煤的效益。空品不好時，市府也會協調台電降載，這幾天台電10座機組停載3座機組，發電減少3成。

林佳龍說，為何夏天用電量多時，空氣品質較好，冬天用電量少反而空氣較不好，像現在台電與台中前30大工廠都降載，顯示還是有季節性、東北季風影響。

他強調，空氣會流動，污染會隨著大氣擴散，但之前因為背風，隨著東北季風從中國來的境外污染，這些都要綜合考量。台中一般都比南部好，有時也比北部好，要看全年度平均數值。

林佳龍表示，人人呼吸一樣的空氣，希望不管政府或人民，中央或地方，大家一起來改善空污，改善空污是全民運動，不應該是選舉的口水。（編輯：翁翠萍）1071109