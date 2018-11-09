林智堅推活化公有市場政策 賦予市場新生命

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）爭取連任的民進黨新竹市長林智堅今天舉行「明日新竹政策發表會-市場改造計畫」記者會，宣布將持續活化竹市半數公有市場，讓傳統菜市場更舒服友善便利，帶來新的生命力。

林智堅表示，他上任後積極活化老舊市場，包括進行中的竹蓮市場改造，與民間企業合作，讓原本設備破舊、硬體故障頻傳的市場如百貨公司般舒適；另外東門市場也重新營造成為青創基地，吸引創業家進駐開設各式飲食攤，傳統市場變身為年輕人必訪的晚間美食集散地。

「傳統市場是集體記憶的保溫箱。」林智堅表示，市場不僅有經濟功能，更有濃濃的人情味，進市場是接觸市民的最佳的地點，不僅可以嚐到在地好滋味，也能感受攤商跟消費者之間的情感聯繫。

林智堅針對市場改造計畫提出4原則，首先要提供乾淨、明亮的空間，讓市民舒服逛街，再來希望市場能保存市民的生活記憶；第三活絡在地經濟，加入新點子，引進年輕人進駐；第四要融入社區服務系統，提供長照據點、圖書館、青年創業基地等多功能使用，讓傳統市場成為社區的好鄰居，重新把人帶回來，讓市場重獲生命。

竹蓮市場董事長吳家政表示，傳統市場給人地板濕黏、空氣不流通的印象，他以公共安全為基礎，首先更新消防、電力設備，再透過冷氣裝設、整潔環境、攤販合作、空氣流通，讓市民逛得更舒服，進一步改變大眾對市場的刻板印象。

在東門市場裡開第二間分店的享初食堂老闆石博元表示，現在東門市場是年輕人夢想進駐的地方，直呼「東門市場是成功的踏板，讓年輕人看見希望。」

另外一名青創鄭諭庭則表示，感謝市府初步完成市場整修，並提供便宜租金，方便年輕人創業，讓許多青年創業家知道「用心經營絕對不會白費」。（編輯：張銘坤）1071109