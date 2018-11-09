謝文進推出政策廣告 宣揚交通社福政見

無黨籍新竹市長參選人謝文進競選總部9日召開「風城曙光、蓄勢待發」政策廣告記者會，由競選總部主任委員李宏生（左2）等人說明交通、社福等政見。（謝文進競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年11月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）無黨籍新竹市長參選人謝文進競選總部今天召開「風城曙光、蓄勢待發」政策廣告記者會，內容包括交通、社福等政見，具體呈現謝文進對新竹市政的願景。

謝文進政策廣告記者會由競選總部主任委員李宏生代表召開，他表示，民進黨新竹市長林智堅日前發布政策，表示過去4年及未來4年，共要改造31座公園，活化100公頃綠地，謝文進認為，那只是日常行政管理該做的，算不上建設。

這部政策廣告用了大量空拍畫面，說明謝文進的交通政策，包括加速完成公道三延伸銜接景觀大道、推動新竹縣市頭前溪橋梁、西濱快速道路鳳鼻至香山段等，另外還有多項老年與幼兒政策等，具體呈現謝文進對新竹市政的願景。

謝文進競選總部總幹事吳錦川指出，謝文進了解基層想法，能夠認知到市民的需求在哪裡，認為新竹市民需要一位能夠務實建設的市長，若讓會做事的謝文進擔任，一定可以恢復新竹科技城美名，把新竹市的幸福找回來。

新竹市議員參選人鄭宗銘則強調，謝文進對市政建設非常了解，25年前擔任市議員開始，就把湳雅聯里的路逐漸開通，推動民生基礎建設，讓社區的生活機能逐漸提升。

鄭宗銘說，在謝文進身上看到的就是建設的魄力、執行力與包容力，他要大力向新竹市民推薦這一位真正能夠讓風城曙光再現的市長人選謝文進。（編輯：張銘坤）1071109