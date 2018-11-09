遭立委質疑土地 侯友宜：刻意不全資料抹黑

國民黨新北市長候選人侯友宜（後右2）9日在三重台北橋頭、板橋民生路與文化路口拜票，侯友宜說，他已要與競選對手、民進黨新北市長候選人蘇貞昌辯論，蘇陣營實在沒必要繼續以夾報抹黑。中央社記者林長順新北攝 107年11月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今天表示，他的財產申報都在監察院可以查詢，上網可以看到。利用申報財產過程抹黑，是最惡質的選風，選舉拿不全的資料攻擊才是大家最不能忍受的。

民主進步黨立法委員段宜康今天在臉書張貼一張，民國107年1月23日下午向新莊地政事務所申請的土地權狀謄本，頁次是第二頁，宣稱是今天在立法院群賢樓門口「撿到」的。

段宜康在臉書質疑，土地所有權人是又昱公司，購入的日期是2016年1月、2017年1月，當時侯友宜擔任新北市副市長。不知道又昱公司名下還藏了多少房地產，段並宣稱要在新北市長公辦政見會時，拿權狀謄本去「還」給侯友宜。

侯友宜今天上午在永和市場掃街時，被問到此事，他聽了後說，「段宜康喔，哈哈哈哈，免理會。」下午前往慈惠宮媽祖廟、接雲寺觀音廟上香祈福，以車隊掃街前受訪，回答遭段宜康質疑侯利用又昱公司規避財產申報。

侯友宜說，段宜康拿出來的土地所有權狀謄本是兩頁，但段宜康只出示第二頁，但別忘了還有第一頁謄本，清楚顯示財產來自於繼承以及遺囑信託。

記者請侯友宜解釋清楚一點，侯友宜說，他的財產從第一個時間點到現在為止是繼承來的，屬於遺產信託，這些都清清楚楚寫在他所有的財產申報上面，請立委不要老是以不全的資料故意造假抹黑，這才是大家最不能忍受的。

侯友宜說，公然造假抹黑就是最惡質的選風，段宜康說謊也不是只有這一次，選民可以很清楚看到財產是繼承而來，所有的財產申報都在監察院，上網都可以看得到。

侯友宜競選總部發言人侯慶莉表示，段宜康躲在立委言論免責權的保護傘下，以「東廠」含沙射影的方式，自甘充當抹黑打手。段宜康明知土地權狀謄本有兩頁，卻刻意以片段資訊試圖誤導外界蓄意抹黑，總部要求段出示完整資料，不要再誤導民眾。（編輯：張銘坤）1071109