劉曉玫質疑把公僕變家奴 徐榛蔚未回應

（中央社記者盧太城花蓮縣9日電）民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫陣營，今天質問國民黨縣長參選人徐榛蔚，將花蓮縣政府公務員當作在榮亮公司上班人員使喚。對此，徐榛蔚則未回應。

劉曉玫「三問徐榛蔚」，今天提出第一問，在擔任榮亮公司負責人期間，她的先生、前花蓮縣長傅崐萁在理想大地交易案中，讓榮亮一夕賺了一億多元；再者，為何徐榛蔚能「把公僕變家奴」，將16位縣府人員當作榮亮提領金錢的窗口。

劉曉玫競選總部發言人林琮盛表示，徐榛蔚曾經擔任榮亮公司董事長多年，榮亮涉入諸多爭議，包括理想大地案，但徐榛蔚卻一再閃躲、迴避，從來沒有出面說明這些爭議，如今徐榛蔚要選縣長，「請站出來一次說清楚，才是一個負責任的參選人。」

林琮盛表示，根據檢方偵辦資料，榮亮公司為何有這麼多縣府人員當「資金交易代表」，為何透過16位花蓮縣政府人員作為提領金錢的窗口。

另外，林琮盛說，為何過去榮亮公司的地址與花蓮縣政府台北辦事處地址相同，又為何理想大地案東窗事發後，緊急更換地址與負責人。這些疑問，徐榛蔚必須向花蓮縣民交代。

針對有關劉曉玫的質問，徐榛蔚在通訊軟體Line的媒體群組，至發稿前都尚未回應。（編輯：陳政偉）1071109