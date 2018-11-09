政治獻金議題 姚文智：柯文哲禁不起檢驗

（中央社記者游凱翔台北9日電）民進黨籍台北市長候選人姚文智質疑台北市長柯文哲在103年選舉政治獻金，柯文哲今天回應，叫時任競選總幹事姚立明說清楚就好了；姚文智晚間批評，柯文哲推卸責任，根本禁不起檢驗。

針對姚文智指柯文哲在當年選舉投票前，宣布11月16日停止接受捐款，但後續仍有近新台幣930萬元入帳，柯文哲上午表示：「我剛才在路上想說，是不是叫姚立明（時任柯文哲團隊競選總幹事）出來解釋清楚好了。」

姚文智競選辦公室晚間發布新聞稿表示，選舉結束後彙整捐款帳目給監察院的工作，每一名候選人都該負責、並依法「具名」申報；姚文智認為，每一份資料都是公開的，柯無法回應就推給姚立明，正是一個Liar（騙子）最經典的話術。

姚文智指出，政治獻金依法向監察院申報，是候選人基本的要求；柯文哲在103年對外宣布關閉帳戶、墊高個人信譽，當時還列出「蒜頭18元」，讓大家讚嘆不已，事後卻仍持續接受外界捐款，總共1564筆、金額達929萬4737元，顯然誤導民眾。

姚文智強調，監察院的資料證明柯文哲說謊，根本無視「公開、陽光」的民主精神，他認為，政治人物都應該負起說明政治獻金的責任，社會大眾應該嚴正看待「柯文哲對政治獻金交代不實」的狀況，柯推給姚立明，根本禁不起檢驗。（編輯：張銘坤）1071109