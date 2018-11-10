賴清德陪蘇貞昌蘆洲掃街拜票

（中央社記者林長順新北10日電）行政院長賴清德今天上午以新北子弟身分，陪同民進黨新北市長候選人蘇貞昌到蘆洲三蘆市場拜票及車隊掃街。他表示，選會做事的人，就可以改變一座城市，懇請鄉親全力支持蘇貞昌。

賴清德、蘇貞昌上午到三蘆市場掃街拜票，攤商熱情送上包子、肉粽，預祝蘇貞昌順利當選，兩人向攤商及買菜民眾握手，爭取每一張選票。

市場掃街後，賴清德與蘇貞昌搭乘車隊自蘆洲競選總部出發，在蘆洲市區拜票，沿路受到熱情歡迎，不少民眾揮手喊凍蒜。

賴清德受訪指出，他是新北市的子弟，關心新北的發展，新北真正開始進步是蘇貞昌擔任縣長時開始，可惜蘇卸任之後，又停頓很多年，他懇請故鄉的父老鄉親，全力支持會做事、有能力、有經驗的蘇貞昌，帶領新北市再度往前進步。

他表示，蘇貞昌主政的新北市能夠跟中央合作，在中美貿易衝突之際，歡迎台商回到新北、回到台灣，讓新北跟中央共同合作，推動台灣經濟發展。（編輯：方沛清）1071110